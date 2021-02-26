Режиссер фильма "Район №9" заявил о работе над сиквелом

На данный момент фильм не имеет даже приблизительной дате выхода. Известно только о написании сценария для киноленты.

Американский режиссер Нил Бломкамп заявил о работе над прямым продолжением фильма "Район №9", об этом он написал в Твиттере.

"Сценарий для "Район №10" также пишет Шарлто Копли и Терри Татчел и я. Это приближается", — сообщил Бломкамп.

Исходя из сообщения, можно предположить, что сценарий пишет актер Копли, который сыграл одну из главных ролей в первом фильме. Так же как и сценаристка Терри Татчелл, которая также принимала участие в написании сценария для прошлого фильма. На данный момент неизвестно, присоединятся ли к работе над фильмом актеры из "Район №9", кроме Шарлто Копли.

На данный момент нет и приблизительных дат выхода фильма "Район №10".

В 2009 вышел первый фильм "Район №9", который при бюджете 30 млн долларов собрал в мире более 210 млн.

Сюжет фильма рассказывал о корабле инопланетян, который приземлился на Землю 14 апреля 1982 году в Йоханнесбурге. Действия в ленте разворачиваются уже в современном мире, где главный герой Викус Вандемерве находит артефакт пришельцев и получает некую силу.

Напомним, информация о работе над продолжением ленты появилась еще в 2009 году. Сообщалось, что картину будет финансировать Media Rights Capital. А действия фильма предполагалось, что будут разворачиваться на иной планете. В Нигерии фильм "Район №9" запрещен из-за "нигерийцев-каннибалов".