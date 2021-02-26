Режисер фільму "Район №9" заявив про роботу над сиквелом
Наразі фільм не має навіть приблизної дати виходу. Відомо тільки про написання сценарію для кінострічки.
Американський режисер Нілл Блумкамп заявив про роботу над прямим продовженням фільму "Район №9", про це він написав у Твіттері.
"Сценарій для "Район №10" також пише Шарлто Коплі, Террі Татчел і я. Це наближається", — повідомив Блумкамп.
Зважаючи на повідомлення, можна припустити, що сценарій пише актор Коплі, який зіграв одну з головних ролей в першому фільмі. Так само як і сценаристка Террі Татчелл, яка також брала участь у написанні сценарію для минулого фільму. Наразі невідомо, чи приєднаються до роботи над фільмом актори з "Район №9", крім Шарлто Коплі.
Наразі немає і приблизних дат виходу фільму "Район №10".
У 2009 вийшов перший фільм "Район №9", який з бюджетом 30 млн доларів зібрав у світі більше 210 млн.
Сюжет фільму розповідав про корабель інопланетян, який приземлився на Землю 14 квітня 1982 році в Йоганнесбурзі. Дії в стрічці розгортаються вже в сучасному світі, де головний герой Вікус ван де Мерве знаходить артефакт прибульців та отримує якусь силу.
Нагадаємо, інформація про роботу над продовженням стрічки з'явилася ще в 2009 році. Повідомлялося, що картину фінансуватиме Media Rights Capital. А дії фільму передбачалося, що будуть розгортатися на інший планеті. У Нігерії фільм "Район №9" заборонений через "нігерійців-канібалів".