"Золотой глобус" в условиях пандемии: топ-10 нарядов с красной дорожки

В ночь на 1 марта прошла церемония вручения престижной кинопремии "Золотой глобус" и звездам наконец удалось продемонстрировать свои наряды, пусть и дистанционно

78-я церемония вручения престижной кинопремии "Золотой глобус" (Golden Globe) прошла в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 1 марта. И в 2021 году, в условиях пандемии коронавируса, организаторам пришлось потрудиться. Традиционное дефиле по красной дорожке хоть и было, но в урезанной версии, часть номинантов включалась по видеосвязи, но звездам все равно удалось продемонстрировать наряды. Фокус выбрал топ-10 лучших образов с церемонии.

Лучшим нарядом церемонии критики безоговорочно признали изумрудное платье от Dior актрисы Ани Тейлор-Джой, получившей награду в номинации "лучшая актриса в мини-сериале" за роль в нашумевшей телесаге "Ход королевы", поднявшей во всем мире интерес к шахматам и нарядам в клетку.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой празднует победу

Аня приняла участие в фотосессии к церемонии, а победу отпраздновала дома – с тортом.

Также в список самых красивых платьев попал наряд Аманды Сейфрид из свадебной коллекции Oscar de la Renta, только не в белом, а коралловом цвете.

[ + – ] Аманда Сейфрид в Oscar de la Renta [ + – ] Аманда Сейфрид в Oscar de la Renta

Эмма Коррин, сыгравшая принцессу Диану в сериале "Корона", который рассказывает историю британской королевской семьи, вызвал целую волну скандалов, открыл некоторые нелицеприятные тайны и выиграл в номинации "Лучший драматический сериал", забрала свою статуэтку, победив в номинации "Лучшая актриса в драматическом сериале" и выбрав, пожалуй, самый оригинальный наряд для церемонии.

[ + – ] Эмма Коррин в Miu Miu

Эмма не присутствовала на красной дорожке, однако участвовала в фотосессии и включалась по видеосвязи в платье от Miu Miu в стиле грустного Пьеро. Модные критики отметили ее сходство с Твигги, британской супермоделью 1960 гг.

Виолу Дэвис, звезду сериала "Как избежать наказания за убийство", отметили за элегантный наряд от Lavie, пошитый из ткани, традиционной для Африки, но в классическом стиле "хвост русалки".

[ + – ] Виола Дэвис в Lavie

Кейли Куоко, которая была номинировала за роль в сериале "Бортпроводница" вошла в топ самых элегантных звезд за свое платье от Oscar de la Renta. И свой проигрыш она отметила все в том же платье пиццей, шампанским и кексами. "Я бы хотела поблагодарить… а, не обращайте внимание", — подписала актриса свой снимок в Instagram.

[ + – ] Кейли Куоко в Oscar de la Renta

Напомним, в номинации "Лучшая актриса в комедийном сериале", Кейли обошла Кэтрин ОʼХара ("Шиттс-Крик").

Уже традиционно в список самых элегантных звезд попала Эль Фаннинг, выбравшая для церемонии голубое шелковое платье от Gucci. Она была номинирована в той же номинации, что и Куоко, но за роль в сериале "Великая", однако проиграла.

[ + – ] Эль Фаннинг в Gucci [ + – ] Эль Фаннинг в Gucci

Николь Кидман, которая была номинирована за роль в сериале "Отыграть назад", но статуэтку не получила, появилась в классическом вечернем наряде от Louis Vuitton.

[ + – ] Николь Кидман в Louis Vuitton [ + – ] Николь Кидман в Louis Vuitton

Розамунд Пайк, которая забрала награду в номинации "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за роль в сериале "Аферистка" продемонстрировала, что платье классического покроя и туфли на каблуках – вовсе необязательный атрибут на церемонии.

Для своей фотосессии актриса выбрала платье цвета фуксии из шифона от Molly Goddard фасона baby doll и грубые рокерские ботинки и прогулялась по пустым коридорам отеля в Лос-Анджелесе.

Реджина Кинг была номинирована в категории "Лучший режиссер" за фильм "Одна ночь в Майами", однако ее обошла Хлоя Чжао ("Земля кочевников"), зато ее платье от Louis Vuitton назвали одним из самых элегантных на церемонии. На его создание ушло 350 часов, все для того, чтобы пришить сотни пайеток.

[ + – ] Реджина Джонс в Louis Vuitton

Сара Полсон ("Рэтчед") уступила победу в номинации "Лучшая актриса в драматическом сериале" Эмме Коррин, однако ее наряд от Prada попал в категорию лучших. И не только само платье, но и ее неожиданный аксессуар. Актриса получила травму незадолго до церемонии, но ее стилист решил, что лиловые лепестки, укрывающие повязку на руке, вполне дополнят образ.

[ + – ] Сара Полсон в Prada

И настоящей сенсацией стало неоновое платье британской певицы и актрисы Синтии Эриво. Она решила отойти от классики и выбрала ярко-салатовое платье из новой коллекции Valentino. Этот наряд привлек внимание критиков еще на подиуме, но никто и представить не мог, что его "дебютный" выход в свет состоится на одной из главных церемоний 2021 года.

[ + – ] Синтия Эриво в Valentino/Все фото из открытых источников и соцсетей [ + – ] Синтия Эриво в Valentino

Ведь для такого экстравагантного платья требовались соответствующие аксессуары и Эриво выбрала серебристые туфли на десятисантиметровой танкетке, отдав должное столь модному нынче стилю киберпанк.