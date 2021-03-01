"Золотий глобус" в умовах пандемії: топ-10 нарядів із червоної доріжки

У ніч на 1 березня пройшла церемонія вручення престижної кінопремії "Золотий глобус" і зіркам нарешті вдалося продемонструвати свої наряди, нехай і дистанційно.

78-я церемонія вручення престижної кінопремії "Золотий глобус" (Golden Globe) пройшла в Лос-Анджелесі в ніч на понеділок, 1 березня. І в 2021 році, в умовах пандемії коронавірусу, організаторам довелося потрудитися. Традиційне дефіле червоною доріжкою хоч і було, але в урізаній версії, частина номінантів підключалася по відеозв'язку, але зіркам все одно вдалося продемонструвати вбрання. Фокус вибрав топ-10 кращих образів із церемонії.

Кращим нарядом церемонії критики беззастережно визнали смарагдову сукню від Dior акторки Ані Тейлор-Джой, яка отримала нагороду в номінації "краща актриса в міні-серіалі" за роль в гучній телесазі "Хід королеви", що підняла в усьому світі інтерес до шахів і нарядів у клітинку.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой святкує перемогу

Аня взяла участь у фотосесії до церемонії, а перемогу відсвяткувала вдома — з тортом.

Також до списку найкрасивіших суконь потрапив наряд Аманди Сейфрід із весільної колекції Oscar de la Renta, тільки не в білому, а кораловому кольорі.

[ + – ] Аманда Сейфрід в Oscar de la Renta [ + – ] Аманда Сейфрід в Oscar de la Renta

Емма Коррін, яка зіграла принцесу Діану в серіалі "Корона", що розповідає історію британської королівської сім'ї, викликав цілу хвилю скандалів, відкрив деякі неприємні таємниці та виграв у номінації "Кращий драматичний серіал", забрала свою статуетку, перемігши в номінації "Краща актриса в драматичному серіалі" і вибравши, мабуть, найоригінальніший наряд для церемонії.

[ + – ] Емма Коррін у Miu Miu

Емма не була присутня на червоній доріжці, однак брала участь у фотосесії та підключалася по відеозв'язку в сукні від Miu Miu в стилі сумного П'єро. Модні критики зазначили її схожість із Твіггі, британською супермоделлю 1960 рр.

Віолу Девіс, зірку серіалу "Як уникнути покарання за вбивство", зазначили за елегантне вбрання від Lavie, пошите з тканини, традиційної для Африки, але в класичному стилі "хвіст русалки".

[ + – ] Віола Девіс у Lavie

Кейлі Куоко, яка була номінована за роль у серіалі "Бортпровідниця" увійшла в топ найелегантніших зірок за свою сукню від Oscar de la Renta. І свій програш вона відсвяткувала все в тій же сукні піцою, шампанським і кексами. "Я б хотіла подякувати... а, що не звертайте увагу", — підписала акторка свій знімок в Instagram.

[ + – ] Кейлі Куоко в Oscar de la Renta

Нагадаємо, у номінації "Краща актриса в комедійному серіалі", Кейлі обійшла Кетрін О'Хара ("Шіттс-Крік").

Уже традиційно до списку найбільш елегантних зірок потрапила Ель Фаннінг, яка вибрала для церемонії блакитну шовкову сукню від Gucci. Вона була номінована в тій же номінації, що й Куоко, але за роль у серіалі "Велика", проте програла.

[ + – ] Ель Фаннінг у Gucci [ + – ] Ель Фаннінг у Gucci

Ніколь Кідман, яка була номінована за роль у серіалі "Відіграти назад", але статуетку не отримала, з'явилася в класичному вечірньому вбранні від Louis Vuitton.

[ + – ] Ніколь Кідман у Louis Vuitton [ + – ] Ніколь Кідман у Louis Vuitton

Розамунд Пайк, яка забрала нагороду в номінації "Краща акторка в комедії або мюзиклі" за роль в серіалі "Аферистка" продемонструвала, що сукня класичного крою і туфлі на підборах — зовсім необов'язковий атрибут на церемонії.

Для своєї фотосесії акторка обрала сукню кольору фуксії із шифону від Molly Goddard фасону baby doll і грубі рокерських черевики і прогулялася порожніми коридорами готелю в Лос-Анджелесі.

Реджина Кінг була номінована в категорії "Кращий режисер" за фільм "Одна ніч у Майамі", проте її обійшла Хлої Чжао ( "Земля кочівників"), зате її сукню від Louis Vuitton назвали однією з найелегантніших на церемонії. На її створення пішло 350 годин, все для того, щоб пришити сотні паєток.

[ + – ] Реджина Джонс у Louis Vuitton

Сара Полсон ("Ретчед") поступилася перемогою в номінації "Краща акторка в драматичному серіалі" Еммі Коррін, проте її наряд від Prada потрапив у категорію кращих. І не тільки власне сукня, але й її несподіваний аксесуар. Акторка отримала травму незадовго до церемонії, але її стиліст вирішив, що лілові пелюстки, які вкривають пов'язку на руці, цілком доповнять образ.

[ + – ] Сара Полсон у Prada

І справжньою сенсацією стала неоновасукня британської співачки й акторки Синтії Еріво. Вона вирішила відійти від класики й обрала яскраво-салатову сукня з нової колекції Valentino. Цей наряд привернув увагу критиків ще на подіумі, але ніхто й уявити не міг, що його "дебютний" вихід у світ відбудеться на одній з головних церемоній 2021 року.

[ + – ] Синтія Еріво в Valentino/Усі фото з відкритих джерел і соцмереж [ + – ] Синтія Еріво в Valentino

Адже для такої екстравагантної сукні були потрібні відповідні аксесуари й Еріво вибрала сріблясті туфлі на десятисантиметрові танкетці, віддавши належне настільки модному нині стилю кіберпанк.