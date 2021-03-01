С дистанцией и со скандалами: как прошла церемония награждения премией "Золотой глобус"

78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» прошла этой ночью в Америке в условиях пандемии и, как водится, не обошлась без скандалов, сюрпризов и курьезов

В условиях пандемии организовать столь масштабное мероприятие, как церемонию награждения премией "Золотой глобус", который еще называют "главной репетицией "Оскара" оказалось весьма нелегко.

Пришлось отказаться от традиционного дефиле звезд по красной дорожке, толп фанатов и десятков фотографов. Даже ведущих, актрис Тину Фей и Эми Полер разделял целый континент. Фей находилась в штаб-квартире NBC в Нью-Йорке, а Полер — в гостинице "Беверли Хилтон" в Лос-Анджелесе, где обычно вручают "Глобусы". Но их изображения смонтировали, чтобы создать иллюзию их одновременного присутствия на сцене. Однако связь не была идеальной, из-за чего актрисы часто перебивали друг друга и даже вступительная речь получилась несколько скомканной.

А также наряды обеих актрис попали в рейтинг худших. Модные критики уже заявили, что их платья-смокинги в сочетании с черными колготами и туфлями на шпильках, выглядят так, будто Эми и Тина готовятся к выступлению на сцене кабаре.

[ + – ] Наряды ведущих, возглавившие список худших на церемонии

Звезды знаменитой телепрограммы Saturday Night Live на NBC в прошлом были ведущими "Глобусов" уже трижды: с 2013-го по 2015 год.

О своих победах лауреаты узнавали с помощью Zoom, и весь вечер церемонию сопровождали самые разнообразные накладки технического плана, а пул претендентов на награды был весьма сокращен из-за пандемии коронавируса. Так, актер Даниэл Калуйя, победивший в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Иуда и черный мессия", начал произносить свою речь, не включив микрофон в Zoom.

Особо нужно отметить самый трогательный момент церемонии в номинации "Лучший актер в драматическом фильме" награду посмертно получил скончавшийся в прошлом году от рака актер Чедвик Боузман.

Награду за него — посредством Zoom — получила супруга, произнесшая очень трогательную речь о том, какие воодушевляющие и благородные слова мог бы произнести в этот вечер ее муж.

Призы вручали несколько приглашенных актеров, в том числе Рене Зеллвегер, Хоакин Феникс, Сальма Хайек, Джейми Ли Кёртис, Синтия Эриво, Лора Дерн и другие. Хоакин Феникс, к слову, решил не наряжаться на церемонию и на сцену вышел в спортивном блейзере.

[ + – ] Хоакин Феникс и его неформальный наряд/Фото: скриншот

Впрочем, ранее он говорил, что старается не покупать новые вещи, оберегая экологию и даже смокинг, в котором появлялся на прошлой церемонии "Оскар" уже надевал несколько раз до этого. Возможно, в этот раз он также решил поддержать курс на экономность во имя сохранения ресурсов.

Одной из главных сенсаций вечера стала Хлоя Чжао, получившая статуэтку в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Земля кочевников", причем приняла ее Хлоя в совершенно неформальной обстановке. Она появилась на экране в домашней одежде и с чашкой чая, которой отсалютовала в ответ на поздравления. Последний раз женщина получала приз за лучшую режиссуру в 1982 году, когда его присудили Барбре Стрейзанд за музыкальную комедию "Йентл".

[ + – ] Хлоя Чжао и ее победная чашка чая

Поддержал эстафету Чжао и актер Джейсон Судейкис, который предстал во время включения небритым и в домашней толстовке. Его уже назвали "воплощением карантинного настроения".

Актер получил награду в номинации "Лучший актер в комедийном сериале" за роль в саге "Тед Лассо".

Сюрпризом для многих стало, что фильм "Манк", получивший сразу шесть номинаций, в итоге не получил ни одной, а фильм "Суд над чикагской семеркой", номинированный в пяти, в итоге получил только одну награду: за "Лучший сценарий".

Обладателем "Золотого глобуса" за вклад в кинематограф стала лауреатка четырех премий "Оскар" актриса Джейн Фонда, а почетную награду за достижения в области телевидения получил шестикратный лауреат премии "Эмми", сценарист, продюсер и режиссер Норман Лир.

[ + – ] Джейн Фонда

Причем 83-летняя Джейн Фонда появилась на церемонии с седыми волосами и в элегантном костюме из переработанных материалов.

Актриса заявила, что это ее вклад в борьбу с изменениями климата. Она больше не будет использовать химикаты для окраски волос и выполняет свое обещание данное в 2019 году о том, что она больше не будет покупать новую одежду.

Поддержала ее в этом и актриса Брайс Даллас Ховард, которая была одной из ведущих церемонии. Актриса призналась, что нашла свое расшитое пайетками платье в магазине подержанных вещей The Real Real в Голливуде.

[ + – ] Брайс Даллас Ховард и ее платье из магазина подержанных вещей

Не обошлось и без скандалов. Причем в центре самого громкого оказалась сама Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), которая и присуждает премию. Незадолго до церемонии про эту небольшую, включающую всего 87 человек, организацию написала газета The Los Angeles Times. Тамошние журналисты опубликовали расследование, посвященное коррупции и странным порядкам в ассоциации. Выяснилось, например, что более 30 членов ассоциации слетали в Париж на мероприятия, посвященные съемкам первого сезона сериала "Эмили в Париже" — и были поселены продюсерами шоу в пятизвездочных отелях, а также посетили банкет в Музее ярмарочного искусства. За такой прием Голливудская ассоциация иностранной прессы якобы наградила данный сериал номинацией в категории "Лучший комедийный сериал", неприятно удивившей решительно всех экспертов — проигнорировав при этом некоторые действительно выдающиеся работы.

В ассоциации считают "абсурдными" утверждения, что такие поездки могут как-то повлиять на номинации, поскольку члены HFPA посещали съемочные площадки многих других сериалов, но не стали выдвигать их все на получение призов.

Второй виток скандала начался, когда выяснилось, что в Голливудской ассоциации иностранной прессы нет ни одного темнокожего журналиста. В связи с этим в соцсетях начали появляться гневные публикации под хэштегом #TimesUpGlobes. Премию раскритиковали за "этические упущения".

На эту проблему обратили внимание несколько известных деятелей Голливуда. В частности, режиссер Ава Дюверне, которая стала первой темнокожей женщиной, которую номинировали на лучшую режиссуру в 2015 году. Она написала в соцсетях: "Старые новости. Новая энергия". И обозначила сообщение хэштегом #TimesUpGlobes.

Но в HFPA уже заявили, что этот вопрос решается. "Мы понимаем, что нам нужно привлечь темнокожих участников, а также участников из других непредставленных слоев, и мы немедленно приступим к реализации плана действий для скорейшего достижения этих целей", — говорится в заявлении.