З дистанцією та скандалами: як пройшла церемонія нагородження премією "Золотий глобус"

78-я церемонія вручення премії «Золотий глобус» пройшла цієї ночі в Америці в умовах пандемії і, як водиться, не обійшлася без скандалів, сюрпризів та курйозів.

В умовах пандемії організувати такий масштабний захід, як церемонію нагородження премією "Золотий глобус", який ще називають "головною репетицією" Оскара" виявилося досить нелегко.

Довелося відмовитися від традиційного дефіле зірок червоною доріжкою, натовпів фанатів та десятків фотографів. Навіть ведучих, акторок Тіну Фей і Емі Барнс розділяв цілий континент. Фей перебувала у штаб-квартирі NBC в Нью-Йорку, а Барнс — в готелі "Беверлі Хілтон" у Лос-Анджелесі, де зазвичай вручають "Глобуси". Але їх зображення змонтували, щоб створити ілюзію їх одночасної присутності на сцені. Однак звʼязок не був ідеальною, через що акторки часто перебивали одна одну і навіть вступна промова вийшла дещо зімʼятою.

А також наряди обох актрис потрапили в рейтинг найгірших. Модні критики вже заявили, що їх сукні-смокінги у поєднанні з чорними колготами і туфлями на шпильках, виглядають так, ніби Емі та Тіна готуються до виступу на сцені кабаре.

[ + – ] Наряди ведучих, які очолили список найгірших на церемонії

Зірки знаменитої телепрограми Saturday Night Live на NBC в минулому були ведучими "Глобусів" вже тричі: з 2013-го до 2015 року.

Про свої перемоги лауреати дізнавалися за допомогою Zoom, і весь вечір церемонію супроводжували найрізноманітніші накладки технічного плану, а пул претендентів на нагороди був вельми скорочений через пандемію коронавірусу. Так, актор Даніел Калуйя, який переміг в номінації "Краща чоловіча роль другого плану" за фільм "Іуда і чорний месія", почав виголошувати свою промову, не включивши мікрофон в Zoom.

Особливо потрібно відзначити найзворушливіший момент церемонії у номінації "Кращий актор в драматичному фільмі" нагороду посмертно отримав актор Чедвік Боузман, який помер минулого року від раку.

Нагороду за нього — за допомогою Zoom — отримала дружина, яка виголосила дуже зворушливу промову про те, які надихаючі та благородні слова міг би вимовити цього вечора її чоловік.

Призи вручали кілька запрошених акторів, зокрема Рене Зеллвегер, Хоакін Фенікс, Сальма Хайек, Джеймі Лі Кертіс, Синтія Еріво, Лора Дерн та інші. Хоакін Фенікс, до слова, вирішив не вбиратися на церемонію і на сцену вийшов в спортивному блейзері.

[ + – ] Хоакін Фенікс і його неформальний наряд/Фото: скріншот

Втім, раніше він говорив, що намагається не купувати нові речі, оберігаючи екологію і навіть смокінг, в якому зʼявлявся минулої церемонії "Оскар" вже одягав кілька разів до цього. Можливо, цього разу він також вирішив підтримати курс на економність для збереження ресурсів.

Однією з головних сенсацій вечора стала Хлоя Чжао, що отримала статуетку в номінації "Кращий режисер" за фільм "Земля кочівників", до того ж прийняла її Хлоя в абсолютно неформальній обстановці. Вона зʼявилася на екрані в домашньому одязі і з чашкою чаю, якою відсалютувала у відповідь на привітання. Останній раз жінка отримувала приз за кращу режисуру у 1982 році, коли його присудили Барбрі Стрейзанд за музичну комедію "Єнтл".

[ + – ] Хлоя Чжао і її переможна чашка чаю

Підтримав естафету Чжао і актор Джейсон Судейкіс, який постав під час включення неголеним і в домашній толстовці. Його вже назвали "втіленням карантинного настрою".

Актор отримав нагороду в номінації "Кращий актор у комедійному серіалі" за роль в сазі "Тед Лассо".

Сюрпризом для багатьох стало, що фільм "Манк", який отримав відразу шість номінацій, у підсумку не отримав жодної, а фільм "Суд над чиказької сімкою", номінований в пʼяти, у підсумку отримав лише одну нагороду: за "Кращий сценарій".

Володарем "Золотого глобуса" за внесок в кінематограф стала лауреатка чотирьох премій "Оскар" актриса Джейн Фонда, а почесну нагороду за досягнення в галузі телебачення отримав шестиразовий лауреат премії "Еммі", сценарист, продюсер і режисер Норман Лір.

[ + – ] Джейн Фонда

До того ж 83-річна Джейн Фонда зʼявилася на церемонії з сивим волоссям і в елегантному костюмі з перероблених матеріалів.

Актриса заявила, що це її внесок у боротьбу зі змінами клімату. Вона більше не використовуватиме хімікати для фарбування волосся і виконує свою обіцянку, дану у 2019 році, про те, що вона більше не купуватиме новий одяг.

Підтримала її в цьому і актриса Брайс Даллас Ховард, яка була однією з ведучих церемонії. Актриса зізналася, що знайшла своє розшите паєтками плаття в магазині вживаних речей The Real Real в Голлівуді.

[ + – ] Брайс Даллас Ховард та її плаття з магазину вживаних речей

Не обійшлося і без скандалів. До того ж в центрі найгучнішого опинилася сама Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA), яка і присуджує премію. Незадовго до церемонії про цю невелику, що включає всього 87 осіб, організацію написала газета The Los Angeles Times. Тамтешні журналісти опублікували розслідування, присвячене корупції та дивним порядкам в асоціації. Зʼясувалося, наприклад, що більше 30 членів асоціації злітали в Париж на заходи, присвячені зйомкам першого сезону серіалу "Емілі в Парижі" — і були поселені продюсерами шоу в пʼятизіркових готелях, а також відвідали банкет в Музеї ярмаркового мистецтва. За такий прийом Голлівудська асоціація іноземної преси нібито нагородила даний серіал номінацією в категорії "Кращий комедійний серіал", неприємно здивувала рішуче всіх експертів — проігнорувавши при цьому деякі справді видатні роботи.

В асоціації вважають "абсурдними" твердження, що такі поїздки можуть якось вплинути на номінації, оскільки члени HFPA відвідували знімальні майданчики багатьох інших серіалів, але не стали висувати їх всі на отримання призів.

Другий виток скандалу почався, коли зʼясувалося, що в Голлівудській асоціації іноземної преси немає жодного темношкірого журналіста. Через це у соцмережах почали зʼявлятися гнівні публікації під хештегом #TimesUpGlobes. Премію розкритикували за "етичні упущення".

На цю проблему звернули увагу кілька відомих діячів Голлівуду. Зокрема, режисер Ава Дюверне, яка стала першою темношкірою жінкою, яку номінували на кращу режисуру у 2015 році. Вона написала в соціальних мережах: "Старі новини. Нова енергія". І позначила повідомлення хештегом #TimesUpGlobes.

Але в HFPA вже заявили, що це питання вирішується. "Ми розуміємо, що нам потрібно залучити темношкірих учасників, а також учасників з інших непредставлених шарів, і ми негайно приступимо до реалізації плану дій для якнайшвидшого досягнення цих цілей", — йдеться в заяві.