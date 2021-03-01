"Подарим вам BESTSELLER": Макс Барских готовит хит с российской артисткой Zivert (видео)

Точная дата выхода песни пока не разглашается. Известно лишь, что релиз состоится весной 2021 года.

Украинский певец Макс Барских записывает дуэт с российской поп-исполнительницей Юлией Зиверт, более известной под сценическим именем Zivert. Кадрами совместной работы артист поделился на своей странице в Instagram. Аналогично поступила и артистка.

Новый трек называется BESTSELLER, и работа над ним сейчас в самом разгаре.

По словам Zivert, мысли об этом творческом дуэте появились давно.

"Немало времени прошло, много рассмотрено демок… перебрано куча задумок… и вот не было того сильного чувства, которое мы оба хотели испытать в этой синергии… но однажды эти две музыкальные души всё же встретились… чтобы создать.. #BESTSELLER 🪐 как же сладок этот момент предвкушения. И скоро мы обрушим на вас этот поток", – написала она в соцсети.

Не поскупился на эмоции и Барских.

"Мне очень сложно делить пространство одной песни с другими артистами. Дуэт — это яркое и очень эмоциональное путешествие, в котором все должно заряжать. Но в случае с Юлей, все произошло само собой. Это творческая синергия с первого момента. В этом деле или есть искра, или ее не будет. Мы очень долго искали ту самую песню, звучание и смысл, которые могли бы объединить поклонников нашей музыки. Сегодня, когда пройдено полпути, я очень рад, ведь это путешествие подарило нам большую творческую семью. Мы теперь вместе! И это настоящее богатство. Совсем скоро мы подарим Вам наш BESTSELLER!", – говорится на странице артиста.

Он добавил, что создать песню, в которой бы идеально сочеталась стилистика двух артистов как коктейль, ингредиенты которого понятны и ожидаемы, а вкус может и должен удивлять – это "не простая, но очень интересная задача. И мы погрузились в неё, как в тёплый океан".

Дата релиза песни пока остается в тайне. Но известно, что он запланирован на весну 2021.

Напомним, в 2018-м певец Макс Барских признан музыкантом года в России. Он получил статуэтку от журнала GQ в номинации "Музыкант года" и выступил на церемонии и в сопровождении симфонического оркестра исполнил свой хит "Моя любовь".