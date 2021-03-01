"Подаруємо вам BESTSELLER": Макс Барських готує хіт з російською артисткою Zivert (відео)

Точна дата виходу пісні поки не розголошується. Відомо лише, що реліз відбудеться навесні 2021 року.

Український співак Макс Барських записує дует з російською поп-виконавицею Юлією Зиверт, більш відомою під сценічним ім'ям Zivert. Кадрами спільної роботи артист поділився на своїй сторінці в Instagram. Аналогічно вчинила і артистка.

Новий трек називається BESTSELLER, і робота над ним зараз у самому розпалі.

За словами Zivert, думки щодо цього творчого дуету з'явилися давно.

"Чимало часу пройшло, багато розглянуто демок... перебрали купу задумів... і ось не було того сильного почуття, яке ми обидва хотіли випробувати в цій синергії... але одного разу ці дві музичні душі все ж зустрілися... щоб створити... #BESTSELLER 🪐 який же солодкий цей момент передчуття. І скоро ми зрушимо на вас цей потік", — написала вона в соцмережі.

Не поскупився на емоції і Барських.

"Мені дуже складно ділити простір однієї пісні з іншими артистами. Дует — це яскрава і дуже емоційна подорож, в якій все повинно заряджати. Але у випадку з Юлею, все сталося само собою. Це творча синергія з першого моменту. У цій справі або є іскра, або її не буде. Ми дуже довго шукали ту саму пісню, звучання і сенс, які могли б об'єднати шанувальників нашої музики. Сьогодні, коли пройдено пів дороги, я дуже радий, адже ця подорож подарувала нам велику творчу сім'ю. Ми тепер разом! І це справжнє багатство. Зовсім скоро ми подаруємо Вам наш BESTSELLER!", — йдеться на сторінці артиста.

Він додав, що створити пісню, в якій би ідеально поєднувалася стилістика двох артистів як коктейль, інгредієнти якого зрозумілі та очікувані, а смак може і повинен дивувати — це "не просте, але дуже цікаве завдання. І ми занурилися в нього, як у теплий океан".

Дата релізу пісні поки залишається в таємниці. Але відомо, що він запланований на весну 2021.

Нагадаємо, у 2018-му співака Макса Барських визнали музикантом року в Росії. Він отримав статуетку від журналу GQ в номінації "Музикант року" і виступив на церемонії, де у супроводі симфонічного оркестру виконав свій хіт "Моя любов".