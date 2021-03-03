Сапоги-казаки и сапоги-носки. Топ модных трендов обуви весны 2021

Выбираем трендовые варианты обуви на теплое время года.

Мы уже готовы отправить на отдых зимнюю обувь и отправиться в объятия теплого сезона весны 2021. Пришло время рассматривать и выбирать для себя самую трендовую обувь с мировых подиумов. В топе предпочтений дизайнеров появились модели обуви на массивной платформе, мюли с острым носом, необычные сапоги и эффектные сандалии. Кроме того, в фокусе внимания кутюрье оказались модели обуви с отсылкой в далекое прошлое.

Прошлый 2020 год выдался для ведущих модных домов мира очень непростым, но это не помешало главным трендсеттерам планеты создать актуальные коллекции, которые, в свою очередь, стали ответом на запрос эпохи пост-локдауна.

Фокус рассказывает о главных модных трендах обуви весны 2021 года.

Сапоги-казаки или сапоги-ковбои

[ + – ] Сапоги-казаки - одна из ключевых долгоиграющих моделей обуви весной 2021 года

Этот тренд оказался в топе модных предпочтений еще два сезона назад, но казаки все еще актуальны на старте 2021 года. Эта удобная обувь гармонично сочетается с любым модным образом в стиле бохо и кэжул-решениями, где главную роль отыгрывает деним. Популярность этой обуви обусловлена ее практичностью и функциональностью. Согласитесь: весной в прохладную погоду сапоги-казаки просто незаменимы.

[ + – ] Весной сапоги-казаки незаменимы

Ботильоны-носки

[ + – ] Сапоги-носки остаются в топе модных тенденций

Еще одна популярная модная тенденция, которая уже несколько лет подвергается критике. Впрочем, постоянное осуждение не мешает сапогам-носкам быть одной из самых популярных единиц модной обуви. Весна 2021 года не стала исключением и мы снова готовимся пополнить личные обувные коллекции эффектной парой ботильонов-носков, которые так пришлись по душе Instagram-героям.

Викторианский каблук

[ + – ] Обувь в викторианском стиле становится топовым трендом весной 2021 года

В прежние сезоны такой формой каблука поклонников радовали только британские дизайнеры, да и эстетов, готовых оценить этот тренд, находились единицы. Но в этом сезоне весна 2021 года викторианским стилем увлеклись многие признанные законодатели моды в Милане, Нью-Йорке и Париже, после чего тренд перекочевал в социальные сети модных блогеров.

Сапоги-ботфорты

[ + – ] Мушкетерские ботфорты - еще один тренд

Сапоги с широким голенищем-чулком будут актуальны в наступающем сезоне и смогут эффектно дополнить образы с укороченным плащом или юбкой и курткой-жакетом.

Фигурные каблуки

[ + – ] "Точеные" каблучки - тренд весны-2021

Для всех сторонниц смелых экспериментов с обувью фигурные каблуки станут настоящим эмоциональным открытием. Они идеально сочетаются как с джинсами, так и с романтическим образом. Впрочем, можно набраться смелости и дополнить обувью на фигурных каблуках образ в стиле спорт-шик. Дизайнеры предлагают сочетать эти модели с джинсами и широкими брюками-мешками.

Миниатюрный каблук

[ + – ] Миниатюрные каблуки - один из самых долгоиграющих трендов 2021

Еще такие каблучки называют kitten hills. это идеальная альтернатива для женщин, которые хотят носить обувь на каблуке, но чтобы она была комфортной. В моде любая вариация: каблук-рюмочка, мини-шпилька, квадратный каблук. Мировые бренды очень быстро подхватывают тенденции и переосмысливают привычные модели. А тенденции будущего года – практичность, универсальность и долговечность.