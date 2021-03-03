Чоботи-козаки і чоботи-шкарпетки. Топ модних трендів взуття весни 2021

Вибираємо трендові варіанти взуття на теплу пору року.

Ми вже готові відправити на відпочинок зимове взуття і відправитися в обійми теплого сезону весни 2021. Настав час розглядати і вибирати для себе найтрендовіше взуття зі світових подіумів. В топі переваг дизайнерів з'явилися моделі взуття на масивній платформі, Мюлі з гострим носом, незвичайні чоботи і ефектні сандалі. Крім того, у фокусі уваги кутюр'є виявилися моделі взуття з відсиланням у далеке минуле.

Минулий 2020 рік видався для провідних модних будинків світу дуже непростим, але це не завадило головним трендсеттерам планети створити актуальні колекції, які, зі свого боку, стали відповіддю на запит епохи пост-локдауну.

Фокус розповідає про головні модні тренди взуття весни 2021 року.

Чоботи-козаки або чоботи-ковбої

[ + – ] Чоботи-козаки — одна з ключових довгограючих моделей взуття навесні 2021 року

Цей тренд опинився в топі модних переваг ще два сезони тому, але козаки все ще актуальні на старті 2021 року. Ця зручне взуття гармонійно поєднується з будь-яким модним образом у стилі бохо і кежул-рішеннями, де головну роль відіграє денім. Популярність цього взуття обумовлена його практичністю та функціональністю. Погодьтеся: навесні в прохолодну погоду чоботи-козаки просто незамінні.

[ + – ] Навесні чоботи-козаки незамінні

Ботильйони-шкарпетки

[ + – ] Чоботи-шкарпетки залишаються в топі модних тенденцій

Ще одна популярна модна тенденція, яка вже кілька років зазнає критики. Втім, постійний осуд не заважає чоботам-шкарпеткам бути однією з найпопулярніших одиниць модного взуття. Весна 2021 роки не стала винятком і ми знову готуємося поповнити особисті взуттєві колекції ефектною парою ботильйонів-шкарпеток, які так припали до душі Instagram-героям.

Вікторіанський каблук

[ + – ] Взуття у вікторіанському стилі стає топовим трендом навесні 2021 року

У попередні сезони такою формою підборів шанувальників радували тільки британські дизайнери, але й естетів, готових оцінити цей тренд, залишилися одиниці. Але цього сезону весна 2021 року вікторіанським стилем захопилися багато визнаних законодавців моди в Мілані, Нью-Йорку і Парижі, після чого тренд перекочував у соціальні мережі модних блогерів.

Чоботи-ботфорти

[ + – ] Мушкетерські ботфорти — ще один тренд

Чоботи з широкою халявою-панчохою будуть актуальні в прийдешньому сезоні і зможуть ефектно доповнити образи з укороченим плащем або спідницею і курткою-жакетом.

Фігурні підбори

[ + – ] "Точені" підбори — тренд весни-2021

Для всіх прихильниць сміливих експериментів із взуттям фігурні підбори стануть справжнім емоційним відкриттям. Вони ідеально поєднуються як з джинсами, так і з романтичним образом. Втім, можна набратися сміливості і доповнити взуттям на фігурних підборах образ у стилі спорт-шик. Дизайнери пропонують поєднувати ці моделі з джинсами і широкими брюками-мішками.

Мініатюрний каблук

[ + – ] Мініатюрні каблуки — один з найбільш довгограючих трендів 2021

Ще такі каблучки називають kitten hills. це ідеальна альтернатива для жінок, які хочуть носити взуття на підборах, але щоб воно було комфортним. У моді будь-яка варіація: каблук-чарочка, міні-шпилька, квадратний каблук. Світові бренди дуже швидко підхоплюють тенденції і переосмислюють звичні моделі. А тенденції майбутнього року — практичність, універсальність та довговічність.