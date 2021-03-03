Кира Найтли в "воздушном" платье появилась в рекламной кампании Coco Mademoiselle (фото)

Летняя коллекция ароматов поступит в продажу уже в следующем месяце. Ее будут отличать свежесть и фруктовые ноты.

35-летняя британская актриса Кира Найтли снялась в новой рекламе знаменитого аромата Coco Mademoiselle от французского модного дома Chanel.

Знаменитость демонстрировала не только лимитированный выпуск новой версии духов, которую отличают цитрусовые нотки, но также гель для душа для волос и тела.

Как сообщается на сайте Chanel, эта версия духов может похвастаться более легкой формулой, а ее флакон продуман так, чтобы аромат удобно было брать в путешествия. Гель для душа под названием Le Gel подойдет как для волос, так и для всего тела.

По словам французского парфюмера Оливье Польжа, он хотел выделить летнюю сторону Coco Mademoiselle: восточно-фруктовый аромат, полный чувственности и непреходящей свежести.

Чтобы передать посыл нового аромата, стилисты подобрали для Киры Найтли воздушное кремовое платье, символизирующее легкость и свободу. Образ дополнен длинной ниткой жемчужных бус.

Эта коллекция появится в продаже уже с 20 апреля.

Кира Найтли стала лицом Coco Mademoiselle еще в 2007 году. Карл Лагерфельд выбрал ее, потому что соблазнительность и своенравность, которые она демонстрировала в фильмах "Пираты Карибского моря" и "Гордость и предубеждение" были именно теми чертами, которые присущи леди, пользующейся легендарным ароматом.

"Кира невероятно привлекательна, она способна демонстрировать женскую силу и независимость", – говорили об актрисе в в Chanel.

Кроме духов она успела прорекламировать обновленную коллекцию помад Coco Rouge и ювелирные украшения Chanel Coco Crush.

Напомним, Кира Найтли всячески подчеркивает любовь к бренду, с которым сотрудничает много лет. Так, в марте прошлого года она в Лондоне, где состоялась премьера фильма "Мисс Плохое поведение", она как исполнительница одной из главных ролей посетила мероприятие в белоснежном платье от Chanel, украшенном кружевом и поясом со сверкающей пряжкой