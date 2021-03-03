Кіра Найтлі в "повітряному" платті з'явилася в рекламній кампанії Coco Mademoiselle (фото)

Літня колекція ароматів надійде в продаж уже в наступному місяці. Вона буде відрізнятися свіжістю і фруктовими нотами.

35-річна британська акторка Кіра Найтлі знялася в новій рекламі знаменитого аромату Coco Mademoiselle від французького модного будинку Chanel.

Знаменитість демонструвала не тільки лімітований випуск нової версії парфумів, яку відрізняють цитрусові нотки, але також гель для душу, для волосся та тіла.

Як повідомляється на сайті Chanel, ця версія парфумів може похвалитися більш легкою формулою, а її флакон продуманий так, щоб аромат зручно було брати в подорожі. Гель для душу під назвою Le Gel підійде як для волосся, так і для всього тіла.

За словами французького парфумера Олів'є Польжа, він хотів виділити кращу сторону Coco Mademoiselle: східно-фруктовий аромат, повний чуттєвості і свіжості.

Щоб передати меседж нового аромату, стилісти підібрали для Кіри Найтлі повітряне кремове плаття, що символізує легкість і свободу. Образ доповнений довгою ниткою перлинних бус.

Ця колекція з'явиться в продажу вже з 20 квітня.

Кіра Найтлі стала обличчям Coco Mademoiselle ще у 2007 році. Карл Лагерфельд вибрав її, тому що привабливість і норовливість, які вона демонструвала у фільмах "Пірати Карибського моря" і "Гордість і упередження" були саме тими рисами, які притаманні леді, що користується легендарним ароматом.

"Кіра неймовірно приваблива, вона здатна демонструвати жіночу силу і незалежність", — говорили про акторку в Chanel.

Крім парфумів, вона встигла прорекламувати оновлену колекцію помад Coco Rouge і ювелірні прикраси Chanel Coco Crush.

Нагадаємо, що Кіра Найтлі всіляко підкреслює любов до бренду, з яким співпрацює багато років. Так, у березні минулого року в Лондоні, де відбулася прем'єра фільму "Міс Погана поведінка", вона як виконавиця однієї з головних ролей відвідала захід у білосніжній сукні від Chanel, прикрашеній мереживом і поясом з блискучою пряжкою