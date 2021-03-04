В 107 лет скончалась Токо Шинода, родоначальница японского современного искусства

Токо называли "японским Пикассо" за ее умение соединить традиционную каллиграфию и современный абстрактный экспрессионизм

В Токио, в возрасте 107 лет скончалась одна из пионеров японского современного искусства – знаменитая художница Токо Шинода. Об этом пишет CNN.

Токо творила в манере абстрактного экспрессионизма, сочетая его с традициями японской каллиграфии. Ее работы находятся в собраниях крупнейших музеев мира, включая Музей Гуггенхайма, МоМА в Нью-Йорке и Британский музей в Лондоне.

[ + – ] Токо Шинода за работой

Токо родилась в 1913 году в маньчжурском городе Далянь, ныне являющемся частью северо-восточного Китая. Через два года ее семья переехала в Японию, где в шесть лет Токо увлеклась традиционным искусством каллиграфии и китайской поэзией. Первую персональную выставку она провела в 1936 году.

После Второй мировой войны Токо переехала в Нью-Йорк, где сдружилась с Джексоном Поллоком и Марком Ротко. Ее называли "японским Пикассо", утверждая, что ее "блестящие достижения сравнимы с его достижениями".

[ + – ] Токо Шинода в 1960-е гг.

Токо экспериментировала с техниками, однако оставалась верной туши суми и каллиграфии.

[ + – ] Некоторые из работ Токо Шиноды

Ее последняя выставка в Токио прошла в 2019 году. Токо так никогда и не вышла, утверждая, что "замужем за своей работой". А в 104 года в интервью Japan Times, заявила, что "никогда не думала, что доживет до такого возраста", но добавила, что "создавать произведения, которые восхищают любителей искусства, само по себе вознаграждение".

[ + – ] Токо Шинода за работой/Фото: скриншот

Смерть Токо наступила по естественным причинам. Она скончалась в токийской больнице, о чем сообщила ее племянница.