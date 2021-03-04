В 107 лет скончалась Токо Шинода, родоначальница японского современного искусства
Токо называли "японским Пикассо" за ее умение соединить традиционную каллиграфию и современный абстрактный экспрессионизм
В Токио, в возрасте 107 лет скончалась одна из пионеров японского современного искусства – знаменитая художница Токо Шинода. Об этом пишет CNN.
Токо творила в манере абстрактного экспрессионизма, сочетая его с традициями японской каллиграфии. Ее работы находятся в собраниях крупнейших музеев мира, включая Музей Гуггенхайма, МоМА в Нью-Йорке и Британский музей в Лондоне.
Токо родилась в 1913 году в маньчжурском городе Далянь, ныне являющемся частью северо-восточного Китая. Через два года ее семья переехала в Японию, где в шесть лет Токо увлеклась традиционным искусством каллиграфии и китайской поэзией. Первую персональную выставку она провела в 1936 году.
После Второй мировой войны Токо переехала в Нью-Йорк, где сдружилась с Джексоном Поллоком и Марком Ротко. Ее называли "японским Пикассо", утверждая, что ее "блестящие достижения сравнимы с его достижениями".
Токо экспериментировала с техниками, однако оставалась верной туши суми и каллиграфии.
Ее последняя выставка в Токио прошла в 2019 году. Токо так никогда и не вышла, утверждая, что "замужем за своей работой". А в 104 года в интервью Japan Times, заявила, что "никогда не думала, что доживет до такого возраста", но добавила, что "создавать произведения, которые восхищают любителей искусства, само по себе вознаграждение".
Смерть Токо наступила по естественным причинам. Она скончалась в токийской больнице, о чем сообщила ее племянница.