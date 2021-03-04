У 107 років померла Токо Шинода, родоначальниця японського сучасного мистецтва

Токо називали "японським Пікассо" за її вміння поєднати традиційну каліграфію і сучасний абстрактний експресіонізм.

У Токіо, у віці 107 років померла одна з піонерів японського сучасного мистецтва — знаменита художниця Токо Шинода. Про це пише CNN.

Токо творила в манері абстрактного експресіонізму, поєднуючи його з традиціями японської каліграфії. Її роботи знаходяться в зібраннях найбільших музеїв світу, враховуючи Музей Гуггенхайма, МоМА в Нью-Йорку та Британський музей в Лондоні.

[ + – ] Токо Шинода за роботою

Токо народилася в 1913 році в маньчжурському місті Далянь, що нині є частиною північно-східного Китаю. Через два роки її сім'я переїхала до Японії, де в шість років Токо захопилася традиційним мистецтвом каліграфії і китайською поезією. Першу персональну виставку вона провела в 1936 році.

Після Другої світової війни Токо переїхала в Нью-Йорк, де здружилася з Джексоном Поллоком і Марком Ротко. Її називали "японським Пікассо", стверджуючи, що її "блискучі досягнення можна порівняти з його досягненнями".

[ + – ] Токо Шинода в 1960-і рр.

Токо експериментувала з техніками, проте залишалася вірною туші сумі та каліграфії.

[ + – ] Деякі з робіт Токо Шиноди

Її остання виставка в Токіо відбулася в 2019 році. Токо так ніколи і не вийшла заміж, стверджуючи, що "одружена зі своєю роботою". А в 104 роки в інтерв'ю Japan Times, заявила, що "ніколи не думала, що доживе до такого віку", але додала, що "створювати твори, які захоплюють любителів мистецтва, уже винагорода".

[ + – ] Токо Шинода за роботою/Фото: скріншот

Смерть Токо настала з природних причин. Вона померла в токійській лікарні, про що повідомила її племінниця.