Попробуй звезду на вкус: Райан Рейнольдс, Рита Ора и еще десять звезд, продающих выпивку

Кроме актерской и певческой карьеры, селебрити часто выпускают под собственным брендом что-то более материальное, и часто это оказываются спиртные напитки

Уже вполне обычным делом стало производство косметики, одежды, или предметов роскоши под брендами той или иной звезды. Однако все чаще селебрити стараются быть оригинальными и не зацикливаются на столь очевидных вещах. И тогда они решают выпускать спиртные напитки. И это вполне логично, ведь если косметику, духи, или белье приобретут только настоящие фанаты, то на спиртное может найтись куда больше охотников. Из списка селебрити Фокус выбрал самых неожиданных звезд, занявшихся производством выпивки.

Райан Рейнольдс

[ + – ] Райан Рейнольдс/Фото: Aviation American Gin

Звезда фильма "Дэдпул", муж актрисы Блейк Лайвли и отец трех дочерей занялся производством джина Aviation. Причем уже несколько лет назад. Он активно рекламирует его в своем Instagram и заявляет, что это "лучший джин в мире", который каждый должен попробовать.

Рита Ора

[ + – ] Рита Ора/Фото: Prоspero Tequila

Британская певица, родом из Косово, присоединилась к производству текилы Prоspero. Примечательно, но Prоspero Tequila была создана Стеллой Ангиано, одной из первых женщин-дистилляторов текилы в мире. "Стелла и ее команда невероятно увлечены тем, что они делают, и дали мне возможность сотрудничать над проектом, посвященный всем женщинам", — заявила певица и предложила всем ее поклонникам отметить ее успех рюмкой текилы.

Дэн Эйкройд

[ + – ] Дэн Эйкройд/Фото: Variety

Звезда фильмов "Охотники за приведениями" решил производить водку. Напиток под названием Crystal Head разливается в бутылки в виде черепа, созданную дизайнером Джоном Александром. И актер любит рекламировать напиток, рассказывая, что это "символ жизни, отражающий силу и просвещение".

Сэмми Хагар из Van Halen

[ + – ] Сэмми Хагар/Фото: Sammyʼs Beach Bar

Бывший вокалист культовой хард-рок-группы отличился не только сильным вокалом, но и производством сразу двух спиртных напитков. Первым стала текила Cabo Wabo, а потом и ром под названием Sammyʼs Beach Bar. Сэмми утверждает, что в бутылке заключен "настоящий дух Гавайев". Также Сэмми приложил руку к созданию еще одного бренда текилы, совместно с фронтменом группы Maroon 5 Адамом Левином — Santo Mezquila.

Дэвид Бекхэм

[ + – ] Дэвид Бекхэм/Фото: Haig Club

Легендарный футболист, завершив свою карьеру, посвятил себя семье, съемкам в рекламе и фильмах, а также, как истинный британец, занялся производством виски. Haig Club, разлитый в синие квадратные бутылки, Бекхэм производит вместе с известным британским продюсером Саймоном Фуллером.

Ченнинг Татум

[ + – ] Ченнинг Татум/Фото: Born and Bred

Уроженец штата Алабама, который, кроме прочего, знаменит еще и самогоноварением, занялся производством собственной водки, после того, как по его собственным словам "не нашел ничего достойного американского производства". Водка Born and Bred, утверждает актер, имеет "мягкий вкус и оставляет во рту ощущение прохлады".

Мэттью Макконахи

[ + – ] Мэттью Макконахи/Фото: Wild Turkey

Актер довольно долго сотрудничал с известным кентуккийским брендом Wild Turkey: снимался в рекламных роликах и даже руководил рекламной кампанией. И только недавно "дозрел" до того, чтобы выпустить что-то свое. Longbranch — это бурбон, с нотками ванили, специй и дымным привкусом.

Кейт Хадсон

[ + – ] Кейт Хадсон/Фото: King St. Vodka

Звезда фильмов "Война невест" и "Ключ от всех дверей" недавно заявила о создании собственного водочного бренда. King St. Vodka. "Я всегда находила индустрию спиртных напитков увлекательной, и мне нравится коктейль "Грязный мартини" (коктейль из водки, сухого вермута и жидкости из-под консервированных оливок), так что подумала – это было бы забавно, сделать водку по своему вкусу, поставить ее в бар и угощать ею друзей", — отметила актриса. Ее водка перегоняется семь раз, не содержит глютена и обладает "гладким и чистым вкусом".

Джейми Фокс

[ + – ] Джейми Фокс/Фото: Nicholas Maggio / Brown Sugar Bourbon

Звезда фильма "Джанго освобожденный" решил заняться производством бурбона, после того, как распробовал его на многочисленных вечеринках. BSB-Brown Sugar Bourbon – мягкий, с нотками корицы и коричневого сахара. Компанию, созданную еще в 2016 году, Джейми выкупил сравнительно недавно. И теперь рад сообщить, что все, кто пробуют его бурбон, неизменно "влюбляются в него", также, как и сам актер.

50 Cent

[ + – ] 50 cent/Фото: Le Chemin Du Roi е Chemin Du Roi

Известный рэпер и актер решил не размениваться на виски и водку, а создать что-то по-настоящему роскошное. Его шампанское Le Chemin du Roi, что в переводе значит "Ход королем", представлено линейкой из брюта, розе и блан-де-блан, причем бутылочка последнего обойдется ценителям в 999 долларов. Виноград для шампанского выращивается во Франции, а на каждую бутылку вручную наклеиваются эмблемы в виде шахматной фигуры из 14-каратного золота.

Снуп Догг

[ + – ] Снуп Догг/Фото: Instagram snoopdogg

Ветеран рэп-сцены 26 лет назад выпустил песню Gin&Juice, ставшую хитом, потом смешал самый большой коктейль из джина и сока в 126 галлонов, получивший место в книге рекордов Гинесса, а теперь занялся производством джина под собственной маркой INDOGGO Gin. Напиток дистиллируется пять раз, готовится на семи травах и имеет нотки клубники и цитрусовых

Дуэйн "Скала" Джонсон

[ + – ] Дуэйн "Скала" Джонсон/Фото: Instagram The Rock

Звезда "Джуманджи" всегда был любителем текилы, так что немудрено, что он занялся производством собственной. Название он раскрыл только осенью прошлого года. Текила Teremana названа со смыслом, где "Terа – это Земля, а Mana – это мощные полинезийский дух, что нас направляет". Актер также поведал, что выпуску напитка предшествовали годы работы и дегустаций.