Спробуй зірку на смак: Райан Рейнольдс, Рита Ора і ще десять зірок, що продають випивку

Крім акторської і співочої кар'єри, селебріті часто випускають під власним брендом щось матеріальніше, і часто цим виявляються спиртні напої.

Уже цілком звичайною справою стало виробництво косметики, одягу, або предметів розкоші під брендами тієї чи іншої зірки. Однак все частіше селебріті намагаються бути оригінальними і не зациклюються на настільки очевидних речах. І тоді вони вирішують випускати спиртні напої. І це цілком логічно, адже якщо косметику, парфуми, або білизну придбають тільки справжні фанати, то на спиртне може знайтися куди більше мисливців. Зі списку селебріті Фокус вибрав найнесподіваніших зірок, які зайнялися виробництвом випивки.

Райан Рейнольдс

[ + – ] Райан Рейнольдс/Фото: Aviation American Gin

Зірка фільму "Дедпул", чоловік актриси Блейк Лайвлі і батько трьох дочок зайнявся виробництвом джина Aviation. При чому вже кілька років тому. Він активно рекламує його в своєму Instagram і заявляє, що це "найкращий джин в світі", який кожен повинен спробувати.

Рита Ора

[ + – ] Рита Ора/Фото: Prоspero Tequila

Британська співачка, родом з Косова, приєдналася до виробництва текіли Prоspero. Примітно, але Prоspero Tequila була створена Стелою Ангіано, однією з перших жінок-дистиляторів текіли у світі. "Стелла та її команда неймовірно захоплені тим, що вони роблять, і дали мені можливість співпрацювати над проектом, присвяченому всім жінкам", — заявила співачка і запропонувала всім її шанувальникам відзначити її успіх чаркою текіли.

Ден Ейкройд

[ + – ] Ден Ейкройд/Фото: Variety

Зірка фільмів "Мисливці за привидами" вирішив виробляти горілку. Напій під назвою Crystal Head розливається в пляшки у вигляді черепа, створені дизайнером Джоном Олександром. І актор любить рекламувати напій, розповідаючи, що це "символ життя, що відображає силу і просвітлення".

Семмі Хагар з Van Halen

[ + – ] Семмі Хагар/Фото: Sammy's Beach Bar

Колишній вокаліст культової хард-рок-групи відзначився не тільки сильним вокалом, але і виробництвом відразу двох спиртних напоїв. Першим стала текіла Cabo Wabo, а потім і ром під назвою Sammy's Beach Bar. Семмі стверджує, що в пляшці укладено "справжній дух Гаваїв". Також Семмі доклав руку до створення ще одного бренду текіли, спільно з фронтменом групи Maroon 5 Адамом Левіним — Santo Mezquila.

Девід Бекхем

[ + – ] Девід Бекхем/Фото: Haig Club

Легендарний футболіст, завершивши свою кар'єру, присвятив себе сім'ї, зйомкам у рекламі та фільмах, а також, як істинний британець, зайнявся виробництвом віскі. Haig Club, розлитий в сині квадратні пляшки, Бекхем виробляє разом з відомим британським продюсером Саймоном Фуллером.

Ченнінг Татум

[ + – ] Ченнінг Татум/Фото: Born and Bred

Уродженець штату Алабама, який, крім іншого, відомий ще й самогоноварінням, зайнявся виробництвом власної горілки, після того, як за його власними словами "не знайшов нічого гідного американського виробництва". Горілка Born and Bred, стверджує актор, має "м'який смак і залишає в роті відчуття прохолоди".

Меттью Макконахі

[ + – ] Меттью Макконахі/Фото: Wild Turkey

Актор досить довго співпрацював з відомим Кентуккійським брендом Wild Turkey: знімався в рекламних роликах і навіть керував рекламною кампанією. І тільки нещодавно "дозрів" до того, щоб випустити щось своє. Longbranch — це бурбон, з нотками ванілі, спецій і димним присмаком.

Кейт Хадсон

[ + – ] Кейт Хадсон/Фото: King St. Vodka

Зірка фільмів "Війна наречених" і "Ключ від усіх дверей" недавно заявила про створення власного горілчаного бренду. King St. Vodka. "Я завжди знаходила індустрію спиртних напоїв захопливою, і мені подобається коктейль "Брудний мартіні" (коктейль з горілки, сухого вермуту та рідини з-під консервованих оливок), тому подумала — це було б потішно, зробити горілку за своїм смаком, поставити її в бар і пригощати нею друзів", — зазначила актриса. Її горілка переганяється сім разів, не містить глютену і володіє "гладким і чистим смаком".

Джеймі Фокс

[ + – ] Джеймі Фокс/Фото: Nicholas Maggio/Brown Sugar Bourbon

Зірка фільму "Джанго звільнений" вирішив зайнятися виробництвом бурбона, після того, як розкуштував його на численних вечірках. BSB-Brown Sugar Bourbon — м'який, з нотками кориці та коричневого цукру. Компанію, створену ще у 2016 році, Джеймі викупив порівняно недавно. І тепер радий повідомити, що всі, хто пробують його бурбон, незмінно "закохуються в нього", як і сам актор.

50 Cent

[ + – ] 50 cent/Фото: Le Chemin Du Roi е Chemin Du Roi

Відомий репер і актор вирішив не розмінюватися на віскі і горілку, а створити щось по-справжньому розкішне. Його шампанське Le Chemin du Roi, що в перекладі означає "Хід королем", представлено лінійкою з брюта, троянді і блан-де-блан, до того ж пляшечка останнього обійдеться поціновувачам у 999 доларів. Виноград для шампанського вирощується у Франції, а на кожну пляшку вручну наклеюються емблеми у вигляді шахової фігури з 14-каратного золота.

Снуп Догг

[ + – ] Снуп Догг/Фото: Instagram snoopdogg

Ветеран реп-сцени 26 років тому випустив пісню Gin & Juice, що стала хітом, потім змішав найбільший коктейль з джина і соку в 126 галонів, який отримав місце в книзі рекордів Гінесса, а тепер зайнявся виробництвом джина під власною маркою INDOGGO Gin. Напій дистилюється п'ять разів, готується на семи травах і має нотки полуниці та цитрусових.

Дуейн "Скеля" Джонсон

[ + – ] Дуейн "Скеля" Джонсон/Фото: Instagram The Rock

Зірка "Джуманджі" завжди був любителем текіли, тому не дивно, що він зайнявся виробництвом власної. Назву він розкрив тільки восени минулого року. Текіла Teremana названа зі змістом, де "Terа — це Земля, а Mana — це потужний полінезійський дух, що нас направляє". Актор також розповів, що випуску напою передували роки роботи і дегустацій.