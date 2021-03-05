DOROFEEVA представила новый трек из грядущего мини-альбома (аудио)

Песня станет частью диска Дорофеевой, который выйдет 19 марта. В ней говорится о безответной любви.

Украинская певица и бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева опубликовала в Сети новый трек А tebe…, который войдет в дебютный мини-альбом DOROFEEVA под названием dofamin.

"Случай из a tebe… знаком практически каждой из нас: твои мысли о нём, а ему все равно, ты хочешь быть вместе, а он – нет, ты влюблена по уши, а ему… po**i. Но ты не жалеешь, что когда-та сказала ему да", – говорится в подписи к видео в YouTube. Через неделю певица собирается представить клип на песню.

[ + – ] Мнения слушателей на новую песню разделились

В первый день появления видео собрало свыше 66 тысяч просмотров. Мнения слушателей на трек разделились. Если одни написали о том, что им очень понравилась песня, то другие сетовали на присутствие ненормативной лексики в тексте и советовали Наде подобрать более интересный репертуар, который раскроет ее талант и красивый голос.

Альбом певицы выйдет 19 марта. В нем будут пять песен о любви и чувствах на разных этапах отношений.

Напомним, в ноябре прошлого года DOROFEEVA представила дебютное видео на композицию Gorit. Как призналась сама артистка, этот трек рассказывает о ее чувствах и эмоциях в момент, когда встречая свою любовь, ты не знаешь, продлится ваша встреча только до утра или, может быть, это любовь на всю жизнь?!