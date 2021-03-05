DOROFEEVA представила новий трек з майбутнього міні-альбому (аудіо)

Пісня стане частиною диска Дорофеєвої, який вийде 19 березня. У ній йдеться про нерозділене кохання.

Українська співачка і колишня учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва опублікувала в Мережі новий трек А tebe..., який увійде до дебютного міні-альбому DOROFEEVA під назвою dofamin.

"Випадок з А tebe... знайомий майже кожній з нас: твої думки про нього, а йому все одно, ти хочеш бути разом, а він — ні, ти закохана по вуха, а йому... po**i. Але ти не шкодуєш, що колись сказала йому так ", — йдеться у підписі до відео в YouTube. Через тиждень співачка збирається представити кліп на пісню.

[ + – ] Думки слухачів на нову пісню розділилися

У перший день появи відео зібрало понад 66 тисяч переглядів. Думки слухачів щодо треку розділилися. Якщо одні написали про те, що їм дуже сподобалася пісня, то інші нарікали на присутність ненормативної лексики в тексті і радили Наді підібрати цікавіший репертуар, який розкриє її талант і гарний голос.

Альбом співачки вийде 19 березня. У ньому будуть п'ять пісень про кохання і почуттях на різних етапах стосунків.

Нагадаємо, в листопаді минулого року DOROFEEVA представила дебютне відео на композицію Gorit. Як зізналася сама артистка, цей трек розповідає про її почуття й емоції в момент, коли зустрічаючи свою любов, ти не знаєш, триватиме ваша зустріч тільки до ранку чи, може, це любов на все життя ?!