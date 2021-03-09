Принц Гарри показал новое семейное фото с малышом Арчи

После того, как вышло скандальное интервью пары Опре Уинфри, герцоги Сассекские оказались в центре внимания

Принц Гарри и Меган Маркл продемонстрировали новый семейный снимок. Впрочем, фотография появилась в аккаунте их фотографа. После скандального интервью Опре Уинфри пара решила ограничить общение с прессой. Об этом пишет Today.

Снимок, на котором принц Гарри обнимает беременную Меган с малышом Арчи на руках, опубликовал фотограф Мисан Харриман. Он поздравил Меган с Интернациональным женским днем и Гарри с тем, что он теперь в "клубе Girl Dad".

[ + – ] Фото: Twitter Misan Harriman

Напомним, во время интервью Опре Уинфри Гарри признался, что их вторым ребенком будет девочка.

Однако само интервью уже вызвало бурю негодования в Британии. Меган рассказала, что была "на грани самоубийства" и то, что некоторые члены королевской семьи проявляли расизм, беспокоясь, "насколько темным" будет их с Гарри ребенок. Однако не сообщила, кто именно проявлял нетерпимость.

Известный телеведущий Пирс Морган заявил, что "тошнотворное двухчасовое выступление Меган и Гарри были позорной и циничной пропагандой, направленной на то, чтобы нанести ущерб королеве, пока ее муж лежит в больнице, и разрушить монархию".

А журналистка и эксперт по королевской семье Пенни Джуниор сказала, что интервью стало очень серьезной атакой на весь институт королевской семьи: "Я не знаю, зачем они это сделали. Это семья Гарри, его плоть и кровь, а он кинул в родительский дом ручную гранату".

Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что восхищается королевой, но не комментирует внутренние дела королевского двора. "Поздравляю вас с очень решительной попыткой вовлечь меня в эту историю больше, чем я уже сказал. Но я действительно думаю, что, когда дело доходит до королевской семьи, премьер-министры не должны ничего говорить", — отметил он.

Отец Меган, Томас Маркл, с которым она сейчас не общается из-за скандала перед свадьбой, также прокомментировал интервью и заявил, что "не предавал дочь" и уже много раз извинился перед ней за скандал, но она все еще игнорирует его. Также отметил, что британцы в общем и королевская семья "не расисты". И все совершают ошибки, но он хоть не играл голым в бильярд и не наряжался Гитлером, как Гарри.