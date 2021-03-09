Принц Гаррі показав нове сімейне фото з малюком Арчі

Після того, як вийшло скандальне інтерв'ю пари Опрі Вінфрі, герцоги Сассекські опинилися в центрі уваги.

Принц Гаррі та Меган Маркл продемонстрували новий сімейний знімок. Утім, фотографія з'явилася в акаунті їхнього фотографа. Після скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі пара вирішила обмежити спілкування з пресою. Про це пише Today.

Знімок, на якому принц Гаррі обіймає вагітну Меган із малюком Арчі на руках, опублікував фотограф Місан Гарріман. Він привітав Меган із Міжнародним жіночим днем і Гаррі з тим, що він тепер у "клубі Girl Dad".

[ + – ] Фото: Twitter Misan Harriman

Нагадаємо, під час інтерв'ю Опрі Вінфрі Гаррі зізнався, що їхньою другою дитиною буде дівчинка.

Однак власне інтерв'ю вже викликало бурю обурення в Британії. Меган розповіла, що була "на межі самогубства" й те, що деякі члени королівської сім'ї проявляли расизм, турбуючись, "наскільки темною" буде їхня з Гаррі дитина. Однак не повідомила, хто саме проявляв нетерпимість.

Відомий телеведучий Пірс Морган заявив, що "нудотний двогодинний виступ Меган і Гаррі був ганебною і цинічною пропагандою, спрямованою на те, щоб завдати шкоди королеві, поки її чоловік лежить у лікарні, і зруйнувати монархію".

А журналістка й експертка королівської сім'ї Пенні Джуніор сказала, що інтерв'ю стало дуже серйозною атакою на весь інститут королівської сім'ї: "Я не знаю, навіщо вони це зробили. Це сім'я Гаррі, його плоть і кров, а він кинув у рідну домівку ручну гранату".

Прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що захоплюється королевою, але не коментує внутрішні справи королівського двору. "Вітаю вас із дуже рішучою спробою втягнути мене в цю історію більше, ніж я вже сказав. Але я дійсно думаю, що, коли справа доходить до королівської сім'ї, прем'єр-міністри не повинні нічого говорити", — зазначив він.

Батько Меган, Томас Маркл, з яким вона зараз не спілкується через скандал перед весіллям, також прокоментував інтерв'ю і заявив, що "не зраджував дочку" й вже багато разів вибачився перед нею за скандал, але вона все ще ігнорує його. Також зазначив, що британці загалом і королівська сім'я "не расисти". І всі роблять помилки, але він принаймні не грав голим у більярд і не одягався Гітлером, як Гаррі.