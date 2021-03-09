В Великобритании выставили на продажу "любовное гнездышко" Генриха VIII и Анны Болейн

После короля резиденция Аддингтон принадлежала архиепископу Кентерберийскому

В британском графстве Суррей выставили на продажу имение Аддингтон, где в XVI веке устраивали тайные свидания король Генрих VIII, прозванный "Синей бородой" и Анна Болейн. Об этом пишет Daily Mail.

Стоит резиденция с шестью спальнями сравнительно недорого – более трех миллионов долларов, или 2,95 миллионов фунтов стерлингов.

[ + – ] Имение Аддингтон

[ + – ] Кухня со старинной печью

Дом был построен в 1450 году и в нем сохранились камины и лестницы того времени, а также хлебная печь эпохи Тюдоров. Поместье Аддингтон во время правления Генриха VIII принадлежало семье Ли и было частью королевских охотничьих угодий. Считалось, что Генрих посещает свою возлюбленную Анну Болейн тайно, пробираясь подземными ходами до Уикхем-корт, где она жила в то время со своей семьей. Когда пара поженилась, то надобность в тайных свиданиях отпала.

[ + – ] Имение Аддингтон

[ + – ] Одна из спален

[ + – ] Одна из гостиных

Напомним, брак Анны и Генриха продлился всего три года, с 1533 по 1536 гг., король велел заключить ее в Тауэр и обезглавить, обвинив в измене, после того, как она не смогла родить ему долгожданного наследника.

[ + – ] Свидание Генриха и Анны на старинной иллюстрации

Аддингтон-хаус после служил летним домом нескольким архиепископам Кентерберийским пока не перешел в частное владение в 1809 году. Последние владельцы отремонтировали его, добавив бассейн и кинозал, однако "сохранили дух" дома. Окружают бывшее "любовное гнездышко" короля 500-летние дубы.