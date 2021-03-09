У Великобританії виставили на продаж "любовне гніздечко" Генріха VIII і Анни Болейн

Після короля резиденція Аддінгтон належала архієпископу Кентерберійському

У британському графстві Суррей виставили на продаж маєток Аддінгтон, де в XVI столітті влаштовували таємні побачення король Генріх VIII, прозваний "Синьою бородою" та Анна Болейн. Про це пише Daily Mail.

Коштує резиденція з шістьма спальнями порівняно недорого — понад три мільйони доларів, або 2,95 мільйонів фунтів стерлінгів.

[ + – ] Маєток Аддінгтон

[ + – ] Кухня зі старовинною піччю

Будинок був побудований у 1450 році і в ньому збереглися каміни і сходи того часу, а також хлібна піч епохи Тюдорів. Маєток Аддінгтон під час правління Генріха VIII належав родині Лі і був частиною королівських мисливських угідь. Вважалося, що Генріх відвідує свою кохану Анну Болейн таємно, пробираючись підземними ходами до Вікхем-корт, де вона жила в той час зі своєю сім'єю. Коли пара одружилася, то потреба в таємних побаченнях відпала.

[ + – ] Маєток Аддінгтон

[ + – ] Одна зі спалень

[ + – ] Одна з віталень

Нагадаємо, що шлюб Анни і Генріха тривав лише три роки, з 1533 по 1536 рр., король велів відвезти її в Тауер і обезголовити, звинувативши в зраді, після того, як вона не змогла народити йому довгоочікуваного спадкоємця.

[ + – ] Побачення Генріха й Анни на старовинній ілюстрації

Аддінгтон-хаус після служив річним будинком декільком архиєпископам Кентерберійським поки не перейшов у приватне володіння в 1809 році. Останні власники відремонтували його, додавши басейн і кінозал, проте "зберегли дух" будинку. Оточують колишнє "любовне гніздечко" короля 500-літні дуби.