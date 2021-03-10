Актриса Хлоя Севиньи сообщила о тайном браке, который заключила год назад

Ее избранником стал арт-директор из Нью-Йорка

Звезда фильмов "Догвилль" и "Зодиак" неожиданно сообщила о своей свадьбе. Американская актриса и модель Хлоя Севиньи поделилась в соцсетях снимком с церемонии. Об этом пишет Daily Mail.

Оказывается, вот уже год, как Хлоя Севиньи и ее возлюбленный родом из Хорватии Синиша Макович официально муж и жена. 46-летняя актриса поздравила супруга с годовщиной.

Свадьба пары была тайной и, судя по снимку, прошла в экстравагантной обстановке: для торжества молодожены выбрали черные наряды. Из традиционных аксессуаров у невесты были разве что фата и букет. Для обоих брак стал первым.

Поженилась пара незадолго до того, как на свет появился их первенец — сын, которого они назвали Ваней.

Синиша Макович — арт-директор нью-йоркской галереи Karma Art. Его роман с актрисой начался примерно два года назад. Ранее она была в отношениях с режиссером Хармони Корином, Винсентом Галло, актером Джейсоном Сигалом и рокером из группы Pulp Джарвисом Кокером.

[ + – ] Все фото: Instagram chloessevigny

О личной жизни Хлоя почти не рассказывает, но в недавнем интервью LA Magazine она призналась, что беременность они с Синишей не планировали.

"Это был настоящий шок. Чистая случайность. Я не думала, что у меня когда-нибудь будут дети. И я просто смирилась с тем, что со мной этого никогда не случится", — рассказала она.