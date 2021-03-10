Акторка Хлоя Севіньї повідомила про таємний шлюб, який уклала рік тому

Її обранцем став арт-директор із Нью-Йорку.

Зірка фільмів "Доґвіль" і "Зодіак" несподівано повідомила про своє весілля. Американська акторка та модель Хлоя Севіньї поділилася в соцмережах знімком із церемонії. Про це пише Daily Mail.

Виявляється, ось уже рік, як Хлоя Севіньї та її коханий родом із Хорватії Синіша Макович офіційно чоловік та дружина. 46-річна акторка привітала чоловіка з річницею.

Весілля пари було таємницею і, судячи зі знімку, пройшло екстравагантно: для торжества молодята вибрали чорні вбрання. З традиційних аксесуарів у нареченої були хіба що фата й букет. Для обох шлюб став першим.

Одружилася пара незадовго до того, як на світ зʼявився їхній первісток — син, якого вони назвали Іваном.

Синіш Макович — арт-директор нью-йоркської галереї Karma Art. Його роман з акторкою почався приблизно два роки тому. Раніше вона була у стосунках із режисером Хармоні Корін, Вінсентом Галло, актором Джейсоном Сіґелом та рокером із групи Pulp Джарвісом Кокером.

[ + – ] Усі фото: Instagram chloessevigny

Про особисте життя Хлоя майже не розповідає, але в нещодавньому інтервʼю LA Magazine вона зізналася, що вагітність вони з Синішем не планували.

"Це був справжній шок. Чиста випадковість. Я не думала, що у мене коли-небудь будуть діти. І я просто змирилася з тим, що зі мною цього ніколи не станеться", — розповіла вона.