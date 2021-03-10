Модные куртки на весну. Главные тренды 2021

Разбирались, в каких куртках предстоит ходить модницам в наступившем сезоне.

Наступила весна, а с ней пришла необходимость немного освежить гардероб. Ключевой единицей одежды на весну можно со всей ответственностью назвать куртки. Именно в куртках мы проводим большую часть теплого времени переходного сезона, они определяют стиль нашего образа и влияют на наше настроение.

Фокус собрал самые модные варианты курток на весну 2021 года. Смотрим и выбираем.

Джинсовые куртки

[ + – ] Джинсовая куртка - тренд №1

С наступлением весны в топе модных фаворитов окажутся женские куртки из денима. Причем в этом сезоне их можно и нужно сочетать с легким платьем, с брюками, с чиносами и юбками любой длины. Одним словом, весной 2021 года деним — это почти универсальный жакет на любую погоду и жизненный случай. В тренде оказались джинсовые модели с рукавом две четверти и декором из заклепок в стиле 1980-х годов. К слову, этой весной мы увидим немало модных референсов на эпоху 80-х — она просто на пике славы.

Кожаные куртки

[ + – ] Тренд №2 - куртка из кожи

Как бы ни складывалась ситуация на поприще модных тенденций, симпатии ключевых трендсеттеров к единицам одежды из кожи остаются стабильными. Весной 2021 у дизайнеров нет любимой модели или силуэта кожаной куртки: в этот раз они предлагают широкое разнообразие и возможность выбирать из обилия бомберов, жакетов, классических решений, рокерских косух и оверсайза. Широкий выбор наблюдается также в цветовой гамме кожаных курток: в топе оказались как классические нейтральные оттенки, так и покрытия с блестящим эффектом.

Куртки-оверсайз

[ + – ] Оверсайз держится в топе трендов уже несколько сезонов подряд

Как и в ушедшем 2020 году, остаются актуальными габаритные куртки, создающие эффект объема (оверсайз). Они остаются модными фаворитами аочти у всех ведущих дизайнеров мира, что мы можем наблюдать в сезонных коллекциях модных домов Louis Vuitton, Burberry, Dolce&Gabbana и Max Mara.

Бомберы

[ + – ] Бомбер остается актуальной модной единицей на весну 2021

Самыми актуальными куртками нынешней весны оказались бомберы. При этом, как упоминалось выше, в новом сезоне 2021 в тренде будут и кожаные бомберы, и бомберы из блестящей ткани, и даже "олимпийки". Последний вариант, кстати, будет наиболее популярен.

Замшевые куртки

[ + – ] Классические "ковбойки" предлагают дополнять эффектным декором в виде вышивки или блестящих элементов

Не самая "сговорчивая" альтернатива коже снова оказалась в топе модных тенденций весной 2021 года. Так, ряд дизайнеров включили в свои коллекции модели в стиле вестерн, дополнив модели ковбоек не только бахромой, но и заклепками, цветочной вышивкой, и создав версию свободного кроя.

Куртки из блестящих тканей

[ + – ] Блестящие куртки оказались в топе весенних коллекций 2021

Радужная весенняя погода и солнечные лучи будут радостно отражаться на модных куртках нынешней весной. Ведь глянцевые ткани для курток оказались в топе предпочтений наиболее популярных дизайнеров. Так, нам предстоит выбирать из атласа, лаковой кожи, латекса и даже мягкого винила, как в эпоху далеких 80-х прошлого века. В качестве разумной альтернативы нам предлагают выбрать модели, декорированные блестящими элементами.

Ветровки

[ + – ] Свободные ветровки - оптимальный модный вариант наступившей весны

Эта легкая, буквально летящая куртка не просто так называется ветровкой, ведь ее ключевая функциональная нагрузка – защищать свою обладательницу от легкой непогоды — дождя и ветра. Конечно, покупать ветровку еще рановато, она не спасет от морозов и низких плюсовых температур ранней весны. Но в апреле или мае будет просто незаменимой.