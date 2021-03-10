Модні куртки на весну. Головні тренди 2021

Розбиралися, у яких куртках варто ходити модницям у новому сезоні.

Настала весна, а з нею прийшла необхідність трохи освіжити гардероб. Ключовою одиницею одягу на весну можна з усією відповідальністю назвати куртки. Саме в куртках ми проводимо більшу частину теплої пори перехідного сезону, вони визначають стиль нашого життя і впливають на наш настрій.

Фокус зібрав наймодніші варіанти курток на весну 2021 року. Дивимося і вибираємо.

Джинсові куртки

[ + – ] Джинсова куртка — тренд №1

З настанням весни в топі модних фаворитів опиняться жіночі куртки з деніму. Причому в цьому сезоні їх можна і потрібно поєднувати з легкою сукнею, зі штанами, з чинос і спідницями будь-якої довжини. Одним словом, навесні 2021 року денім — це майже універсальний жакет на будь-яку погоду і життєвий випадок. У тренді опинилися джинсові моделі з рукавом дві чверті і декором із заклепками в стилі 1980-х років. До слова, цієї весни ми побачимо чимало модних референсів на епоху 80-х — вона просто на піку слави.

Шкіряні куртки

[ + – ] Тренд №2 — куртка зі шкіри

Як би не складалася ситуація на терені модних тенденцій, симпатії ключових трендсетерів до одягу зі шкіри залишаються стабільними. Навесні 2021 у дизайнерів немає улюбленої моделі або силуету шкіряної куртки: цього разу вони пропонують широке розмаїття і можливість вибирати з великої кількості бомберів, жакетів, класичних рішень, рокерських косух і оверсайзу. Широкий вибір спостерігається також у кольоровій гамі шкіряних курток: у топі опинилися як класичні нейтральні відтінки, так і покриття з блискучим ефектом.

Куртки-оверсайз

[ + – ] Оверсайз тримається в топі трендів уже кілька сезонів поспіль

Як і в минулому 2020 році залишаються актуальними габаритні куртки, що створюють ефект обсягу (оверсайз). Вони залишаються модними фаворитами майже у всіх провідних дизайнерів світу, що ми можемо спостерігати в сезонних колекціях модних будинків Louis Vuitton, Burberry, Dolce & Gabbana і Max Mara.

Бомбери

[ + – ] Бомбер залишається актуальною модною одиницею на весну 2021

Найактуальнішими куртками нинішньої весни виявилися бомбери. При цьому, як згадувалося вище, у новому сезоні 2021 у тренді будуть і шкіряні бомбери, і бомбери з блискучої тканини, і навіть "олімпійки". Останній варіант, до речі, буде найбільш популярний.

Замшеві куртки

[ + – ] Класичні "ковбойки" пропонують доповнювати ефектним декором у вигляді вишивки або блискучих елементів

Не сама "зговірлива" альтернатива шкірі знову опинилася в топі модних тенденцій весни 2021 року. Так, ряд дизайнерів включили у свої колекції моделі в стилі вестерн, доповнивши моделі "ковбойок" не тільки бахромою, а й заклепками, квітковою вишивкою, і створивши версію вільного крою.

Куртки з блискучих тканин

[ + – ] Блискучі куртки опинилися в топі весняних колекцій 2021

Райдужна весняна погода і сонячні промені будуть радісно відбиватися на модних куртках цієї весни. Адже глянцеві тканини для курток опинилися в топі переваг найбільш популярних дизайнерів. Так, ми маємо вибирати з атласу, лакової шкіри, латексу і навіть м'якого вінілу, як в епоху далеких 80-х минулого століття. Як розумну альтернативу нам пропонують вибрати моделі, декоровані блискучими елементами.

Вітровки

[ + – ] Вільні вітровки — оптимальний модний варіант весни

Ця легка куртка не просто так називається вітровкою, адже її ключове функціональне навантаження — захищати свою володарку від легкої негоди — дощу та вітру. Звичайно, купувати вітровку ще зарано, вона не врятує від морозів і низьких плюсових температур ранньої весни. Але у квітні або травні буде просто незамінною.