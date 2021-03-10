Актриса Морена Баккарин стала матерью во третий раз

Актриса уже сообщила что это мальчик и его решили назвать Артуром

Морена Баккарин, звезда сериалов "Визитеры" и "Светлячок", а также фильмов "Дэдпул" и "Шпион" сообщила в соцсетях о рождении третьего ребенка. Об этом пишет USmagazine.

Малыша назвали Артур и Морена написала по этому поводу пост в Instagram.

[ + – ] Новорожденный сын Морены Баккарин

"Добро пожаловать в этот мир, Артур. Должен сказать, что ты очень пунктуален", — написала актриса. О беременности Баккарин рассказала в декабре, продемонстрировав округлившийся живот во время шоу The Talk. И часто писала в соцсетях, что во время пандемии посвятила себя воспитанию детей и увлеклась кулинарией.

Американская актриса бразильского происхождения замужем за актером Беном Маккензи, с которым они познакомились на съемках телесериала "Готэм", пара уже воспитывает общую дочь Фрэнсис Лайз Сетту Шенккан, также у Морены есть сын Джулиус Чик от первого мужа, сценариста Остина Чика.

[ + – ] Морена Баккарин и Бен Маккензи/Все фото: Instagram morenabaccarin

Как отмечала актриса, Маккензи является прекрасным отцом не только для их дочери, но и для ее сына.

"Как здорово смотреть на него с детьми каждый день. Я не могла бы пожелать для себя лучшего партнера", — говорила она.