Акторка Морена Баккарін стала матір'ю втретє

Акторка вже повідомила що це хлопчик і його вирішили назвати Артуром.

Морена Баккарін, зірка серіалів "Візитери" і "Світляк", а також фільмів "Дедпул" і "Шпигун" повідомила в соцмережах про народження третьої дитини. Про це пише USmagazine.

Малюка назвали Артур і Морена написала з цього приводу допис в Instagram.

[ + – ] Новонароджений син Морени Баккарін

"Ласкаво просимо в цей світ, Артур. Варто сказати, що ти дуже пунктуальний", — написала актриса. Про вагітність Баккарін розповіла в грудні, продемонструвавши кругленький живіт під час шоу The Talk. І часто писала в соцмережах, що під час пандемії присвятила себе вихованню дітей і захопилася кулінарією.

Американська акторка бразильського походження одружена з актором Беном Маккензі, з яким вони познайомилися на зйомках телесеріалу "Готем", пара вже виховує спільну доньку Френсіс Лайз Сетту Шенккан, також у Морени є син Джуліус Чік від першого чоловіка, сценариста Остіна Чіка.

[ + – ] Морена Баккарін і Бен Маккензі/Усі фото: Instagram morenabaccarin

Як зазначала акторка, Маккензі є прекрасним батьком не тільки для їхньої дочки, але і для її сина.

"Як класно дивитися на нього з дітьми щодня. Я не могла б побажати для себе кращого партнера", — говорила вона.