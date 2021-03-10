Под присмотром Исаака Ньютона: актер Стивен Фрай вакцинировался в Вестминстерском аббатстве

Известный британский актер написал в соцсетях, что это было "впечатляюще"

63-летний британский актер, писатель и драматург Стивен Фрай, известный по ролям в сериалах "Дживс и Вустер" и "Черная гадюка", а также участием в фильмах "Уайльд" и "Автостопом по Галактике", вакцинировался от коронавируса. Процедура обычная для Британии, но прошла она в очень торжественной обстановке, о чем актер не преминул сообщить. Об этом пишет Evening Standard.

Один из пунктов вакцинации разместили в Вестминстерском аббатстве в Лондоне и именно туда направили Стивена Фрая.

[ + – ] Стивен Фрай в Вестминстерском аббатстве/Фото: Twitter Stephen Fry

"Никогда ничего подобного не испытывал. Я и не представлял, что меня отправят в аббатство, в одно из самых впечатляющих мест. Под присмотром писателей из "Уголка поэтов" и дюжины спящих королей и королев. Спасибо сотрудникам и волонтерам NHS. Благодарен за то, что вооружили меня против врага!", — написал он в соцсетях.

Актер имел виду похороненных в южном трансепте аббатства находится писателей. Это место прозвали "Уголком поэтов". Первым поэтом, похороненным здесь, стал Джеффри Чосер в 1400 году, в 1556 году ему был поставлен памятник. В 1599 году традиция была продолжена с захоронением Эдмунда Спенсера. Также здесь покоится прах Сэмуэля Джонсона, Теннисона, Браунинга, Диккенса и многих других знаменитых прозаиков и поэтов. Рядом с ними погребен прославленный актер Дейвид Гаррик.

Поклонники актера, которые подписаны на его аккаунт в Twitter, отметили, что это весьма подходящее ему место. "Конечно, вам сделали прививку в Вестминстерском аббатстве. Совершенно заслуженно. Я не могу представить более подходящего места для защиты. Молодец. Сэр Исаак Ньютон с гордостью смотрел бы на вас", — написал один из них, напоминая, что в Вестминстерском аббатстве также похоронен знаменитый физик, астроном и математик Исаак Ньютон.

[ + – ] Пункт вакцинации в Вестминстерском аббатстве/Фото: Sky News

Напомним, британская кампания по вакцинации набирает обороты, и на прошлой неделе министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сообщил, что двое из пяти взрослых теперь вакцинированы.