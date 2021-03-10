Під наглядом Ісаака Ньютона: актор Стівен Фрай вакцинувався у Вестмінстерському абатстві

Відомий британський актор написав у соцмережах, що це було "вражаюче"

63-річний британський актор, письменник і драматург Стівен Фрай, відомий за ролями в серіалах "Дживс і Вустер" і "Чорна гадюка", а також участю у фільмах "Уайльд" і "Автостопом по Галактиці", вакцинувався від коронавірусу. Процедура звичайна для Британії, але відбулася вона в дуже урочистій обстановці, про що актор не забув повідомити. Про це пише Evening Standard.

Один з пунктів вакцинації розмістили у Вестмінстерському абатстві в Лондоні і саме туди направили Стівена Фрая.

[ + – ] Стівен Фрай у Вестмінстерському абатстві/Фото: Twitter Stephen Fry

"Ніколи нічого подібного не відчував. Я і не уявляв, що мене відправлять в абатство, в одне із найбільш вражаючих місць. Під наглядом письменників з "Куточка поетів" та дюжини сплячих королів і королев. Дякую співробітникам і волонтерам NHS. Вдячний за те, що озброїли мене проти ворога!", — написав він у соцмережах.

Актор мав увазі похованих у південному трансепті абатства письменників. Це місце прозвали "Краєм поетів". Першим поетом, похованим тут, став Джеффрі Чосер у 1400 році, у 1556 році йому поставили пам'ятник. У 1599 році традицію продовжили з похованням Едмунда Спенсера. Також тут покоїться прах Семюеля Джонсона, Теннісона, Браунінга, Діккенса та багатьох інших знаменитих прозаїків і поетів. Поруч з ними похований уславлений актор Дейвід Гаррік.

Шанувальники актора, які підписані на його акаунт у Twitter, підмітили, що це дуже підходяще йому місце. "Звичайно, вам зробили щеплення у Вестмінстерському абатстві. Абсолютно заслужено. Я не можу уявити більш підходящого місця для захисту. Молодець. Сер Ісаак Ньютон з гордістю дивився б на вас", — написав один з них, нагадуючи, що в Вестмінстерському абатстві також похований знаменитий фізик, астроном і математик Ісаак Ньютон.

[ + – ] Пункт вакцинації у Вестмінстерському абатстві/Фото: Sky News

Нагадаємо, британська кампанія з вакцинації набирає обертів, і минулого тижня міністр охорони здоров'я Метт Хенкок повідомив, що двоє з п'яти дорослих тепер вакциновані.