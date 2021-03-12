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Обидела азиатов: нового темнокожего редактора Teen Vogue обвиняют в расизме

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Алекси Маккэммонд
Фото: Teen Vogue | Алекси Маккэммонд, новый главный редактор Teen Vogue, уличенная в расизме

Алекси Маккэммонд несколько лет назад обзывала азиатов "тупыми" и заявляла, что их ненавидит

Расистский скандал разразился в мире моды после того, как главный редактором журнала Teen Vogue назначили 27-летнюю Алекси Маккэммонд. Оказалось, что, будучи студенткой, она нелицеприятно высказывалась об азиатах. Об этом пишет USAtoday.

Она писала скандальные твиты еще десять лет назад, в 2011 году Алекси назвала своего знакомого "тупым азиатом" и сообщила, что "устала от азиатов". Новый главный редактор не раз извинилась за написанное, назвав свои высказывания "неприемлемыми". Однако этого оказалось недостаточно.

Алекси Маккэммонд
Алекси Маккэммонд во время предвыборной кампании Джо Байдена

Ведь все это произошло на фоне кампании против дискриминации азиатов #StopAsianHate, количество случаев которой существенно выросло за последний год.

Более 20 сотрудников Teen Vogue попросили издательство Condé Nast обратить внимание на Алекси и ее высказывания. Журнал позиционирует себя как инклюзивный и прогрессивный, потому выбор главреда многие сочли неприемлемым.

"Мы продолжим быть лидерами в поддержке маргинализированных сообществ и будем рассказывать их истории", — говорится в общем заявлении редакции и нового главреда.

Однако в Сети посчитали извинения Алекси неискренними. "То, что Тeen Vogue в своем заявлении не обратились конкретно к азиатскому сообществу, было, мягко говоря, интересным выбором, хоть и неудивительным", — написали основатели блога Diet Prada, которые первыми и обратили внимание на скандальные твиты нового редактора. Они считают, что хоть их сообщество и выразило свое недовольство, но ни Алекси, ни издательство Condé Nast даже не упомянули те самые твиты. Сейчас они убеждены, что Алекси должна уйти с должности редактора ради спасения репутации журнала.

Кроме этого, против Алекси выступила актриса Оливия Манн, китаянка по матери и ирландка по отцу, известная ролями в фильмах "Супер Майк" и "Железный человек 2". Актриса отметила, что старые твиты Алекси было тяжело читать, потому что они напомнили ей о том, что она пережила в детстве.

Актриса Оливия Манн
Актриса Оливия Манн

"Я помню, как росла, и люди дразнили меня "узкоглазой", стыдили меня за то, что моя мать азиатка. И Алекси должна быть ответственна за подобные высказывания", — отметила актриса, но при этом сказала, что, когда нынешний редактор писала обидные посты, ей было только 17 лет, и все в этом возрасте говорят глупости.

Алекси Маккэммонд
Алекси Маккэммонд в университете/Фото: Соцсети

Впервые об обидных высказываниях Алекси заговорили еще в 2019 году, когда Национальная ассоциация темнокожих журналистов назвала ее "начинающим журналистом года". Тогда она извинилась и скандал угас. После этого она освещала президентскую кампанию Джо Байдена в качестве политического репортера Axios.