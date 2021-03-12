Обидела азиатов: нового темнокожего редактора Teen Vogue обвиняют в расизме

Алекси Маккэммонд несколько лет назад обзывала азиатов "тупыми" и заявляла, что их ненавидит

Расистский скандал разразился в мире моды после того, как главный редактором журнала Teen Vogue назначили 27-летнюю Алекси Маккэммонд. Оказалось, что, будучи студенткой, она нелицеприятно высказывалась об азиатах. Об этом пишет USAtoday.

Она писала скандальные твиты еще десять лет назад, в 2011 году Алекси назвала своего знакомого "тупым азиатом" и сообщила, что "устала от азиатов". Новый главный редактор не раз извинилась за написанное, назвав свои высказывания "неприемлемыми". Однако этого оказалось недостаточно.

[ + – ] Алекси Маккэммонд во время предвыборной кампании Джо Байдена

Ведь все это произошло на фоне кампании против дискриминации азиатов #StopAsianHate, количество случаев которой существенно выросло за последний год.

Более 20 сотрудников Teen Vogue попросили издательство Condé Nast обратить внимание на Алекси и ее высказывания. Журнал позиционирует себя как инклюзивный и прогрессивный, потому выбор главреда многие сочли неприемлемым.

"Мы продолжим быть лидерами в поддержке маргинализированных сообществ и будем рассказывать их истории", — говорится в общем заявлении редакции и нового главреда.

Однако в Сети посчитали извинения Алекси неискренними. "То, что Тeen Vogue в своем заявлении не обратились конкретно к азиатскому сообществу, было, мягко говоря, интересным выбором, хоть и неудивительным", — написали основатели блога Diet Prada, которые первыми и обратили внимание на скандальные твиты нового редактора. Они считают, что хоть их сообщество и выразило свое недовольство, но ни Алекси, ни издательство Condé Nast даже не упомянули те самые твиты. Сейчас они убеждены, что Алекси должна уйти с должности редактора ради спасения репутации журнала.

Кроме этого, против Алекси выступила актриса Оливия Манн, китаянка по матери и ирландка по отцу, известная ролями в фильмах "Супер Майк" и "Железный человек 2". Актриса отметила, что старые твиты Алекси было тяжело читать, потому что они напомнили ей о том, что она пережила в детстве.

[ + – ] Актриса Оливия Манн

"Я помню, как росла, и люди дразнили меня "узкоглазой", стыдили меня за то, что моя мать азиатка. И Алекси должна быть ответственна за подобные высказывания", — отметила актриса, но при этом сказала, что, когда нынешний редактор писала обидные посты, ей было только 17 лет, и все в этом возрасте говорят глупости.

[ + – ] Алекси Маккэммонд в университете/Фото: Соцсети

Впервые об обидных высказываниях Алекси заговорили еще в 2019 году, когда Национальная ассоциация темнокожих журналистов назвала ее "начинающим журналистом года". Тогда она извинилась и скандал угас. После этого она освещала президентскую кампанию Джо Байдена в качестве политического репортера Axios.