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Образила азіатів: нового темношкірого редактора Teen Vogue звинувачують у расизмі

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Алексі Маккеммонд
Фото: Teen Vogue | Алексі Маккеммонд, новий головний редактор Teen Vogue, викрита в расизмі

Алексі Маккеммонд кілька років тому обзивала азіатів "тупими" і заявляла, що їх ненавидить.

Расистський скандал вибухнув у світі моди після того, як головним редактором журналу Teen Vogue призначили 27-річну Алексі Маккеммонд. Виявилося, що, будучи студенткою, вона безсторонньо висловлювалася про азіатів. Про це пише USAtoday.

Вона писала скандальні твіти ще десять років тому, у 2011 році Алексі назвала свого знайомого "тупим азіатом" і повідомила, що "втомилася від азіатів". Новий головний редактор не раз вибачилася за написане, назвавши свої висловлювання "неприйнятними". Однак цього виявилося недостатньо.

Алексі Маккеммонд
Алексі Маккеммонд під час передвиборчої кампанії Джо Байдена

Адже все це сталося на тлі кампанії проти дискримінації азіатів #StopAsianHate, кількість випадків якої істотно зросла за останній рік.

Більше 20 співробітників Teen Vogue попросили видавництво Condé Nast звернути увагу на Алексі та її висловлювання. Журнал позиціює себе як інклюзивний і прогресивний, тому вибір головного редактора багато хто визнав неприйнятним.

"Ми продовжимо бути лідерами у підтримці маргіналізованих спільнот і розповідатимемо їх історії", — йдеться в спільній заяві редакції та нового головного редактора.

Однак в Мережі вважають вибачення Алексі нещирими. "Те, що Тeen Vogue у своїй заяві не звернулися конкретно до азіатської спільноти, було, м'яко кажучи, цікавим вибором, хоч і не дивним", — написали засновники блогу Diet Prada, які першими і звернули увагу на скандальні твіти нового редактора. Вони вважають, що хоч їх спільнота і висловила своє невдоволення, але ні Алексі, ні видавництво Condé Nast навіть не згадали ті самі твіти. Зараз вони переконані, що Алексі повинна піти з посади редактора заради порятунку репутації журналу.

Крім цього, проти Алексі виступила актриса Олівія Манн, китаянка по матері та ірландка по батькові, відома ролями у фільмах "Супер Майк" і "Залізна людина 2". Актриса зазначила, що старі твіти Алексі було важко читати, тому що вони нагадали їй про те, що вона пережила в дитинстві.

Актриса Олівія Манн
Актриса Олівія Манн

"Я пам'ятаю, як росла, і люди дражнили мене "вузькоокою", соромили мене за те, що моя мати азіатка. І Алексі повинна нести відповідальність за подібні висловлювання", — зазначила актриса, але при цьому сказала, що, коли нинішній редактор писала образливі пости, їй було лише 17 років, і всі у цьому віці говорять дурниці.

Алексі Маккеммонд
Алексі Маккеммонд в університеті/Фото: Соцмережі

Вперше про образливі висловлювання Алексі заговорили ще у 2019 році, коли Національна асоціація темношкірих журналістів назвала її "початківцем журналістом року". Тоді вона вибачилася і скандал згас. Після цього вона висвітлювала президентську кампанію Джо Байдена як політичний репортер Axios.