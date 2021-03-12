Образила азіатів: нового темношкірого редактора Teen Vogue звинувачують у расизмі

Алексі Маккеммонд кілька років тому обзивала азіатів "тупими" і заявляла, що їх ненавидить.

Расистський скандал вибухнув у світі моди після того, як головним редактором журналу Teen Vogue призначили 27-річну Алексі Маккеммонд. Виявилося, що, будучи студенткою, вона безсторонньо висловлювалася про азіатів. Про це пише USAtoday.

Вона писала скандальні твіти ще десять років тому, у 2011 році Алексі назвала свого знайомого "тупим азіатом" і повідомила, що "втомилася від азіатів". Новий головний редактор не раз вибачилася за написане, назвавши свої висловлювання "неприйнятними". Однак цього виявилося недостатньо.

[ + – ] Алексі Маккеммонд під час передвиборчої кампанії Джо Байдена

Адже все це сталося на тлі кампанії проти дискримінації азіатів #StopAsianHate, кількість випадків якої істотно зросла за останній рік.

Більше 20 співробітників Teen Vogue попросили видавництво Condé Nast звернути увагу на Алексі та її висловлювання. Журнал позиціює себе як інклюзивний і прогресивний, тому вибір головного редактора багато хто визнав неприйнятним.

"Ми продовжимо бути лідерами у підтримці маргіналізованих спільнот і розповідатимемо їх історії", — йдеться в спільній заяві редакції та нового головного редактора.

Однак в Мережі вважають вибачення Алексі нещирими. "Те, що Тeen Vogue у своїй заяві не звернулися конкретно до азіатської спільноти, було, м'яко кажучи, цікавим вибором, хоч і не дивним", — написали засновники блогу Diet Prada, які першими і звернули увагу на скандальні твіти нового редактора. Вони вважають, що хоч їх спільнота і висловила своє невдоволення, але ні Алексі, ні видавництво Condé Nast навіть не згадали ті самі твіти. Зараз вони переконані, що Алексі повинна піти з посади редактора заради порятунку репутації журналу.

Крім цього, проти Алексі виступила актриса Олівія Манн, китаянка по матері та ірландка по батькові, відома ролями у фільмах "Супер Майк" і "Залізна людина 2". Актриса зазначила, що старі твіти Алексі було важко читати, тому що вони нагадали їй про те, що вона пережила в дитинстві.

[ + – ] Актриса Олівія Манн

"Я пам'ятаю, як росла, і люди дражнили мене "вузькоокою", соромили мене за те, що моя мати азіатка. І Алексі повинна нести відповідальність за подібні висловлювання", — зазначила актриса, але при цьому сказала, що, коли нинішній редактор писала образливі пости, їй було лише 17 років, і всі у цьому віці говорять дурниці.

[ + – ] Алексі Маккеммонд в університеті/Фото: Соцмережі

Вперше про образливі висловлювання Алексі заговорили ще у 2019 році, коли Національна асоціація темношкірих журналістів назвала її "початківцем журналістом року". Тоді вона вибачилася і скандал згас. Після цього вона висвітлювала президентську кампанію Джо Байдена як політичний репортер Axios.