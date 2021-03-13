В США снимут фильм о медведе, съевшем 40 кг кокаина (видео)

Контракт уже заключен с киностудией Universal Pictures, а выход картины запланирован на вторую половину 2022 года.

47-летняя американская актриса, режиссер и сценарист Элизабет Бэнкс начинает съемки художественного фильма о том, как медведь случайно нашел контрабандный кокаин на сумму 15 млн. долларов, съел его и умер, сообщает таблоид Variety.

Она уже подписала контракт с киностудией Universal Pictures. Рабочее название фильма – "Кокаиновый медведь". В компании работу назвали "управляемым персонажами триллером, вдохновленным реальными событиями".

Компанию Бэнкс составят Фил Лорд и Крис Миллер. Этот дуэт известен своими анимационными картинами "Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек" (2009) и "Лего. Фильм" (2014).

Сценарий для "Кокаинового медведя" написал Джимми Уорден, но дополнительная информация о проекте держится в секрете. Фильм выйдет на экраны не раньше второй половины следующего года.

[ + – ] Элизабет Бэнкс Фото: Elizabeth Banks/Instagram

История с медведем умершим от передозировки кокаином, облетела СМИ в 1985 году. Дикое животное во время прогулки по национальному лесу Чаттахучи-Окони в штате Джорджия нашло 40 пластиковых пакетов с кокаином, стоимость которого составляла в районе 15 млн. долларов. Медведь съел белый порошок и скончался.

Во время вскрытия судмедэксперты выявили, что желудок 80-килограммового животного буквально до краев был забит кокаином. Смерть спровоцировали кровоизлияние в мозг и отказ внутренних органов из-за огромного количества наркотического вещества.

Позже выяснилось, что человеком, который сбросил наркотики в лесу, был коррумпированный офицер полиции Эндрю Торнтон. Он возглавлял международную банду, которая занималась контрабандой наркотических веществ. Когда он перевозил кокаин на легкомоторном самолете, у него возникли проблемы с двигателем. Он попытался выбросить как можно больше пакетов с кокаином, а потом и сам выпрыгнул с парашютом. Однако последний не раскрылся из-за того, что на дворе была ночь, и контрабандист не рассчитал высоту. Торнтон погиб, разбившись в соседнем с Джорджией штате Теннеси 11 сентября. На следующий день его нашел на подъездной дорожке к своему дому житель Ноксвилла. При нем обнаружили бронежилет, сухой паек, документы на разные имена, 40 килограммов кокаина, оружие и деньги.

После огласки этой истории погибшее животное окрестили Пабло Эскобаром (Pablo Esco-bear), сам же рассказ стал легендой в штате Кентукии, где жил Торнтон, и где находилась его банда контрабандистов.

Тело животного после вскрытия не уничтожили, а изготовили из него чучело. У него было несколько владельцев, а раз его даже украли, однако в конце концов его купила местная сеть Kentucky Fun Mall, сделав туристической достопримечательностью. Причем монетизация этой истории продолжается до сих пор. На сайте магазина продают одежду, значки и игрушки с медведем.

[ + – ] "Кокаиновый медведь" приобрела сеть магазинов, сделав его местной достопримечательностью Фото: Открытые источники

Напомним, Колумбия может столкнуться с неконтролируемым размножением бегемотов, которых еще в 1980-ых годах нелегально ввез в страну из Африки наркобарон Пабло Эскобар для своего частного зоопарка. После убийства Эскобара в 1993 году его огромное поместье вместе с зоопарком перешло под контроль государства. Животных из зоопарка распределили по зверинцам, но четыре бегемота, которых пресса окрестила "кокаиновыми", остались без присмотра в пруду и с тех пор расплодились до невероятных масштабов.