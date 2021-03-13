В США снимут фильм о медведе, съевшем 40 кг кокаина (видео)

Контракт уже заключен с киностудией Universal Pictures, а выход картины запланирован на вторую половину 2022 года.

47-річна американська актриса, режисер і сценарист Елізабет Бенкс починає зйомки художнього фільму про те, як ведмідь випадково знайшов контрабандний кокаїн на суму 15 млн. доларів, з'їв його і помер, повідомляє таблоїд Variety.

Вона вже підписала контракт з кіностудією Universal Pictures. Робоча назва фільму — "Кокаїновий ведмідь". У компанії роботу назвали "керованим персонажами трилером, натхненним реальними подіями".

Компанію Бенкс складуть Філ Лорд і Кріс Міллер. Цей дует відомий своїми анімаційними картинами "Хмарно, можливі опади у вигляді фрикадельок" (2009) і "Лего. Фільм" (2014).

Сценарій для "Кокаїнового ведмедя" написав Джиммі Уорден, але додаткова інформація про проект тримається в таємниці. Фільм вийде на екрани не раніше другої половини наступного року.

[ + – ] Елізабет Бенкс Фото: Elizabeth Banks/Instagram

Історія з ведмедем, який помер від передозування кокаїном, облетіла ЗМІ в 1985 році. Дика тварина під час прогулянки у національному лісі Чаттахучі-Оконі в штаті Джорджія знайшла 40 пластикових пакетів з кокаїном, вартість якого становила близько 15 млн. доларів. Ведмідь з'їв білий порошок і помер.

Під час розтину судмедексперти виявили, що шлунок 80-кілограмової тварини буквально до країв був забитий кокаїном. Смерть спровокували крововилив у мозок і відмова внутрішніх органів через величезну кількість наркотичної речовини.

Пізніше з'ясувалося, що людиною, яка скинула наркотики в лісі, був корумпований офіцер поліції Ендрю Торнтон. Він очолював міжнародну банду, що займалася контрабандою наркотичних речовин. Коли чоловік перевозив кокаїн на легкомоторному літаку, у нього виникли проблеми з двигуном. Він спробував викинути якомога більше пакетів з кокаїном, а потім і сам вистрибнув з парашутом. Однак останній не розкрився через те, що надворі була ніч, і контрабандист не розрахував висоту. Торнтон загинув, розбившись у сусідньому з Джорджією штаті Теннесі 11 вересня. Наступного дня його знайшов на під'їзній доріжці до свого дому житель Ноксвілла. При ньому виявили бронежилет, сухий пайок, документи на різні імена, 40 кілограмів кокаїну, зброю і гроші.

Після розголосу цієї історії загиблу тварину охрестили Пабло Ескобаром (Pablo Esco-bear), сама ж розповідь стала легендою в штаті Кентукі, де жив Торнтон, і де перебувала його банда контрабандистів.

Тіло тварини після розтину не знищили, а виготовили з нього опудало. У нього було кілька власників, а раз його навіть вкрали, проте врешті-решт його купила місцева мережа Kentucky Fun Mall, зробивши туристичною визначною пам'яткою. Причому монетизація цієї історії триває досі. На сайті магазину продають одяг, значки та іграшки з ведмедем.

[ + – ] "Кокаїновий ведмідь" придбала мережу магазинів, зробивши його місцевою визначною пам'яткою Фото: Открытые источники

Нагадаємо, Колумбія може зіткнутися з неконтрольованим розмноженням бегемотів, яких ще в 1980-их роках нелегально завіз до країни з Африки наркобарон Пабло Ескобар для свого приватного зоопарку. Після вбивства Ескобара в 1993 році його величезний маєток разом з зоопарком перейшли під контроль держави. Тварин із зоопарку розподілили по звіринцях, але чотири бегемоти, яких преса охрестила "кокаїновими", залишилися без нагляду в ставку і відтоді розплодилися до неймовірних масштабів.