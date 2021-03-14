Как одеться весной 2021. Топ-7 модных образов сезона

Мы подобрали для вас самые эффектные образы весны 2021!

Наступила весна, и пока она определяется с погодой и настроением, мы должны решить, чем пополнить гардероб и узнать, как подобрать наиболее трендовые образы. И раз уж весна одаривает нас разнообразной погодой, лучше подобрать решения для холодных, теплых и даже жарких дней.

[ + – ] фото: TopXstyle

В наступившем весеннем сезоне 2021 актуальные луки, как всегда, не обойдутся без верхней одежды, ведь мы привыкли к тому, что весна способна не только радовать солнечными днями и легким теплым ветерком, но и удивлять хмурыми дождливыми погодными условиями: переменчивость никто не отменял.

Этой весной стильные total-look, по обыкновению, состоят из различных единиц одежды, но в тренде останутся тонкие пальто, тренчи, укороченные тренчи и классические плащи.

Как и в прошлом сезоне, остаются актуальными косухи, которые приобрели небывалую популярность, за счет своей многофункциональности и универсальности: куртку-косуху можно сочетать почти с любым образом.

[ + – ] Весной 2021 лучше сфокусировать внимание на пастельных оттенках

Однако, если говорить о топовых модных позициях, стоит упомянуть классические силуэты пальто с укороченными рукавами, ветровки, кейпы и демисезонные жилеты, которые эффектно сочетаются с джемпером, свитшотом и водолазкой.

При этом наиболее популярными материалами для создания верхней одежды у дизайнеров остаются эко-кожа, натуральная кожа, твидовая ткань и плотный трикотаж.

С цветами вы вольны экспериментировать на свое усмотрение, но лучше сфокусировать внимание на пастельных оттенках или ультра-ярких цветовых решениях.

[ + – ] Жилет остается беспроигрышным решением на весну 2021

В продолжение темы утепленных единиц одежды, которые сформируют ваш стильный образ весной 2021, следует помнить о кофтах, эффектных кардиганах, толстовках, женских худи, свитшотах и джемперах, которые, чаще всего, выполнены из трикотажа.

Дополнить теплые вещи можно джинсами, брюками, платьями, юбками. Словом, в этом вопросе вам поможет соответствие цветовой гаммы и уместность сочетания силуэтов, дополненные только вашей фантазией.

Модные кутюрье представили в рамках коллекций эффектные сезонные образы, куда включили декоративные элементы в виде бахромы, вышивки, аппликаций и блестящих элементов.

Кроме того, самые трендовые образы будут представлены в виде сочетания ультра-ярких цветов в одном аутфите. Вы свободны комбинировать оранжевый с красным, желтый с фиолетовым, а также использовать монохромные решения 2021-2022.

[ + – ] Тонкие ткани - один из топовых трендов весны 2021

В наступившем сезоне нас порадовали многообразием тонких тканей и полупрозрачных решений. Нас ожидают струящиеся платья, легкие юбки и свободные брюки. В числе наиболее популярных принтов окажутся цветочные и анималистические решения. Преимущественные материалы – шифон, органза, тюль и гипюр.

Актуальные сезонные образы 2021-2022 порадуют контрастностью вариантов, демонстрируя сочетание несочетаемого. В этом сезоне эклектика правит бал.

[ + – ] Туфли на низком ходу - оптимальное дополнение к стильному весеннему образу 2021

Следует помнить и о месте обуви в весенних образах 2021. В этом сезоне модные аутфиты будут включать в себя ботильоны, ботфорты разной высоты. А для более теплых дней вам пригодятся туфли на устойчивом каблуке, стильные босоножки, балетки, а также практичная и удобная обувь на низком ходу.