Як одягнутися навесні 2021. Топ-7 модних образів сезону

Ми підібрали для вас найефектніші образи весни 2021!

Настала весна, і поки вона визначається з погодою і настроєм, ми повинні вирішити, чим поповнити гардероб і дізнатися, як підібрати найбільш трендові образи. І якщо вже весна обдаровує нас різноманітною погодою, краще підібрати рішення для холодних, теплих і навіть спекотних днів.

[ + – ] фото: TopXstyle

У новому весняному сезоні 2021 актуальні луки, як завжди, не обійдуться без верхнього одягу, адже ми звикли до того, що весна здатна не тільки радувати сонячними днями і легким теплим вітерцем, а й дивувати похмурими дощовими погодними умовами: мінливість ніхто не відміняв.

Цієї весни стильні total-look, як звичайно, складаються з різних одиниць одягу, але в тренді залишаться тонкі пальто, тренчі, укорочені тренчі і класичні плащі.

Як і минулого сезону, залишаються актуальними косухи, які отримали небувалу популярність за рахунок своєї багатофункціональності та універсальності: куртку-косуху можна поєднувати майже з будь-яким образом.

[ + – ] Навесні 2021 краще сфокусувати увагу на пастельних відтінках

Однак, якщо говорити про топові модні позиції, варто згадати класичні силуети пальто з укороченими рукавами, вітрівки, кейпи та демісезонні жилети, які ефектно поєднуються з джемпером, світшотом і водолазкою.

При цьому найбільш популярними матеріалами для створення верхнього одягу у дизайнерів залишаються еко-шкіра, натуральна шкіра, твідова тканина та щільний трикотаж.

З кольорами ви вільні експериментувати на свій розсуд, але краще сфокусувати увагу на пастельних відтінках або ультра-яскравих колірних рішеннях.

[ + – ] Жилет залишається безпрограшним рішенням на весну 2021

В продовження теми утеплених одиниць одягу, які сформують ваш стильний образ навесні 2021, слід пам'ятати про кофти, ефектні кардигани, толстовки, жіночі худі, світшоти і джемпери, які, найчастіше, виконані з трикотажу.

Доповнити теплі речі можна джинсами, брюками, сукнями, спідницями. Загалом, у цьому питанні вам допоможе відповідність кольорової гами і доречність поєднання силуетів, доповнені тільки вашою фантазією.

Модні кутюр'є представили у межах колекцій ефектні сезонні образи, куди включили декоративні елементи у вигляді бахроми, вишивки, аплікацій та блискучих елементів.

Крім того, самі трендові образи будуть представлені у вигляді поєднання ультра-яскравих кольорів в одному аутфіті. Ви вільні комбінувати помаранчевий з червоним, жовтий з фіолетовим, а також використовувати монохромні рішення 2021-2022.

[ + – ] Тонкі тканини — один з топових трендів весни 2021

У новому сезоні нас порадували різноманіттям тонких тканин і напівпрозорих рішень. Нас очікують хвилясті сукні, легкі спідниці і вільні штани. Серед найпопулярніших принтів виявляться квіткові й анімалістичні рішення. Переважні матеріали — шифон, органза, тюль та гіпюр.

Актуальні сезонні образи 2021-2022 порадують контрастністю варіантів, демонструючи поєднання непоєднуваного. У цьому сезоні еклектика керує балом.

[ + – ] Туфлі на низькому ходу — оптимальне доповнення до стильного весняного образу 2021

Варто пам'ятати і про взуття у весняних образах 2021. У цьому сезоні модні аутфіти міститимуть у собі ботильйони, ботфорти різної висоти. А для тепліших днів вам знадобляться туфлі на стійких підборах, стильні босоніжки, балетки, а також практичне і зручне взуття на низькому ходу.