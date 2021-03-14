Як одягнутися навесні 2021. Топ-7 модних образів сезону
Ми підібрали для вас найефектніші образи весни 2021!
Настала весна, і поки вона визначається з погодою і настроєм, ми повинні вирішити, чим поповнити гардероб і дізнатися, як підібрати найбільш трендові образи. І якщо вже весна обдаровує нас різноманітною погодою, краще підібрати рішення для холодних, теплих і навіть спекотних днів.
У новому весняному сезоні 2021 актуальні луки, як завжди, не обійдуться без верхнього одягу, адже ми звикли до того, що весна здатна не тільки радувати сонячними днями і легким теплим вітерцем, а й дивувати похмурими дощовими погодними умовами: мінливість ніхто не відміняв.
Цієї весни стильні total-look, як звичайно, складаються з різних одиниць одягу, але в тренді залишаться тонкі пальто, тренчі, укорочені тренчі і класичні плащі.
Як і минулого сезону, залишаються актуальними косухи, які отримали небувалу популярність за рахунок своєї багатофункціональності та універсальності: куртку-косуху можна поєднувати майже з будь-яким образом.
Однак, якщо говорити про топові модні позиції, варто згадати класичні силуети пальто з укороченими рукавами, вітрівки, кейпи та демісезонні жилети, які ефектно поєднуються з джемпером, світшотом і водолазкою.
При цьому найбільш популярними матеріалами для створення верхнього одягу у дизайнерів залишаються еко-шкіра, натуральна шкіра, твідова тканина та щільний трикотаж.
З кольорами ви вільні експериментувати на свій розсуд, але краще сфокусувати увагу на пастельних відтінках або ультра-яскравих колірних рішеннях.
В продовження теми утеплених одиниць одягу, які сформують ваш стильний образ навесні 2021, слід пам'ятати про кофти, ефектні кардигани, толстовки, жіночі худі, світшоти і джемпери, які, найчастіше, виконані з трикотажу.
Доповнити теплі речі можна джинсами, брюками, сукнями, спідницями. Загалом, у цьому питанні вам допоможе відповідність кольорової гами і доречність поєднання силуетів, доповнені тільки вашою фантазією.
Модні кутюр'є представили у межах колекцій ефектні сезонні образи, куди включили декоративні елементи у вигляді бахроми, вишивки, аплікацій та блискучих елементів.
Крім того, самі трендові образи будуть представлені у вигляді поєднання ультра-яскравих кольорів в одному аутфіті. Ви вільні комбінувати помаранчевий з червоним, жовтий з фіолетовим, а також використовувати монохромні рішення 2021-2022.
У новому сезоні нас порадували різноманіттям тонких тканин і напівпрозорих рішень. Нас очікують хвилясті сукні, легкі спідниці і вільні штани. Серед найпопулярніших принтів виявляться квіткові й анімалістичні рішення. Переважні матеріали — шифон, органза, тюль та гіпюр.
Актуальні сезонні образи 2021-2022 порадують контрастністю варіантів, демонструючи поєднання непоєднуваного. У цьому сезоні еклектика керує балом.
Варто пам'ятати і про взуття у весняних образах 2021. У цьому сезоні модні аутфіти міститимуть у собі ботильйони, ботфорти різної висоти. А для тепліших днів вам знадобляться туфлі на стійких підборах, стильні босоніжки, балетки, а також практичне і зручне взуття на низькому ходу.