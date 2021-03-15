Валерий Меладзе в шестой раз станет отцом (фото)

О беременности сообщила супруга артиста, опубликовав снимок в соцсети.

41-летняя российская певица Альбина Джанабаева рассказала о том, что готовится стать матерью третий раз. Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram.

На снимке она позирует в черном вечернем платье с открытыми плечами, которое подчеркивает округлившийся живот артистки.

"В ожидании", – гласит подпись к снимку. Больше никаких подробностей будущая мать не раскрыла, в том числе в тайне пока держится как срок беременности, так и пол ребенка.

[ + – ] Альбина Джанабаева показала заметно округлившийся живот Фото: Альбина Джанабаева/Instagram

Отцом ребенка является супруг исполнительницы, певец Валерий Меладзе. Для Джанабаевой этот малыш станет третьим. У нее уже есть двое сыновей от артиста, причем старший из них, 17-летний Константин, родился еще в тот период, когда Валерий был в браке с первой женой Ириной, где у него родились три дочери – Инга, Софья и Арина, который сейчас 30 и по 18 лет соответственно.

[ + – ] Альбина Джанабаева с сыном Константином Фото: Альбина Джанабаева/Instagram

Слухи о романе пары поползли в 2003 году, вскоре после того, как Джанабаева стала бэк-вокалисткой Меладзе. О рождении общего ребенка прессе рассказали бывшие коллеги Альбине по группе "ВИА Гра", с которыми у нее не сложились отношения. На тот момент браку певца было уже 18 лет, однако разразившийся скандал поставил на нем крест. В одном из интервью Ирина Меладзе рассказывала, что знала о романе мужа и даже пыталась поговорить с любовницей мужа, однако та не шла на контакт.

В 2013 году Меладзе официально развелся и стал жить с Джанабаевой, а летом 2014 года она родила ему второго сына Луку. Свой брак артисты зарегистрировали в том же году.

Альбина пробыла в группе "ВИА Гра" более 6 лет, но в 2011 году покинула коллектив, сконцентрировавшись на личной карьере.