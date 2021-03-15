Валерій Меладзе вшосте стане батьком (фото)

Про вагітність повідомила дружина артиста, опублікувавши знімок у соцмережі.

41-річна російська співачка Альбіна Джанабаєва розповіла про те, що готується стати матір'ю втретє. Відповідне фото вона опублікувала на сторінці в Instagram.

На знімку вона позує в чорному вечірньому платті з відкритими плечима, яке підкреслює кругленький живіт артистки.

"В очікуванні", — свідчить підпис до знімка. Більше ніяких подробиць майбутня мати не розкрила, у тому числі в таємниці поки як термін вагітності, так і стать дитини.

[ + – ] Альбіна Джанабаєва показала помітно кругленький живіт Фото: Альбина Джанабаева/Instagram

Батьком дитини є чоловік виконавиці, співак Валерій Меладзе. Для Джанабаєвої цей малюк стане третім. У неї вже є двоє синів від артиста, причому старший з них, 17-річний Костянтин, народився ще в той період, коли Валерій був у шлюбі з першою дружиною Іриною, де в нього народилися три дочки — Інга, Софія й Аріна, яким наразі 30 і 18 років відповідно.

[ + – ] Альбіна Джанабаєва із сином Костянтином Фото: Альбина Джанабаева/Instagram

Чутки про роман пари поповзли у 2003 році, незабаром після того, як Джанабаєва стала бек-вокалісткою Меладзе. Про народження спільної дитини пресі розповіли колишні колеги Альбіни з групи "ВІА Гра", з якими в неї не склалися стосунки. На той момент шлюбу співака було вже 18 років, проте скандал поставив на ньому хрест. В одному з інтерв'ю Ірина Меладзе розповідала, що знала про роман чоловіка і навіть намагалася поговорити з його коханкою, однак та не йшла на контакт.

У 2013 році Меладзе офіційно розлучився і став жити з Джанабаєвою, а влітку 2014 вона народила йому другого сина Луку. Свій шлюб артисти зареєстрували в тому ж році.

Альбіна пробула в групі "ВІА Гра" більше 6 років, але у 2011 році покинула колектив, сконцентрувавшись на особистій кар'єрі.