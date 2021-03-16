Скончался актер Яфет Котто, сыгравший первого чернокожего злодея в фильме о Бонде

Актеру, сыгравшему одного из самых харизматичных антагонистов бондианы, был 81 год

В Балтиморе, США, в возрасте 81 года скончался американский актер Яфет Котто, звезда таких фильмов, как "Бегущий человек" и "Живи и дай умереть". Об этом пишет Hollywood Reporter.

Котто стал первым чернокожим злодеем, противостоявшим секретному агенту Джеймсу Бонду. В фильме "Живи и дай умереть" 1973 года его роль исполнил Роджер Мур. Дебютировал Яфет на театральной сцене в шекспировской трагедии "Отелло".

[ + – ] Яфет Котто в роли мистера Бига в фильме "Живи и дай умереть"/Фото: скриншот

В бондиане Яфету Котто досталась роль гарлемского наркобарона мистера Бига, который наводняет США бесплатным героином. Впоследствии выясняется, что его настоящее имя доктор Кананга и он единолично правит вымышленным карибским островом Сан-Моник, где и выращивает сырье для наркотиков.

Эта роль сделала Яфета звездой, впоследствии он снимался с Арнольдом Шварценеггером в фильме "Бегущий человек", с Сигурни Уивер в фильме "Чужой" и исполнил роль угандийского диктатора Иди Амина в фильме "Рейд на Энтеббе" за что был номинирован на "Эмми".

[ + – ] Яфет Котто и Арнольд Шварценеггер в фильме "Бегущий человек"

[ + – ] Кадр из фильма "Чужой"

В последние годы Котто снимался в сериалах "Закон и порядок" и "Убойный отдел". В интервью изданию Independent несколько лет назад он признавался, что ему запретили продвигать фильм "Живи и дай умереть", чтобы не "популяризировать чернокожего злодея". "Это было очень обидно, чувак", — рассказывал актер.

Яфет Котто был женат три раза, у него шестеро детей. Один из них стал полицейским в Сан-Хосе, Калифорния.