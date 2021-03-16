Помер актор Яфет Котто, який зіграв першого чорношкірого злодія у фільмі про Бонда

Акторові, що зіграв одного з найбільш харизматичних антагоністів бондіани, був 81 рік

У Балтіморі, США, у віці 81 року помер американський актор Яфет Котто, зірка таких фільмів як "Людина, що біжить" і "Живи і дай померти". Про це пише Hollywood Reporter.

Котто став першим чорношкірим лиходієм, який протистояв секретному агенту Джеймсу Бонду. У фільмі "Живи і дай померти" 1973 року його роль виконав Роджер Мур. Дебютував Яфет на театральній сцені в шекспірівській трагедії "Отелло".

[ + – ] Яфет Котто в ролі містера Біга у фільмі "Живи і дай померти"/Фото: скріншот

У бондіані Яфет Котто дісталася роль гарлемського наркобарона містера Біга, який наповнює США безкоштовним героїном. Згодом з'ясовується, що його справжнє ім'я доктор Кананга і він одноосібно править вигаданим карибським островом Сан-Монік, де і вирощує сировину для наркотиків.

Ця роль зробила Яфета зіркою, згодом він знімався з Арнольдом Шварценеггером у фільмі "Людина, що біжить", з Сігурні Вівером у фільмі "Чужий" і виконав роль Уганди диктатора Іді Аміна у фільмі "Рейд на Ентеббе" за що був номінований на "Еммі".

[ + – ] Яфет Котто і Арнольд Шварценеггер у фільмі "Людина, що біжить"

[ + – ] Кадр з фільму "Чужий"

В останні роки Котто знімався в серіалах "Закон і порядок" і "Забійний відділ". В інтерв'ю виданню Independent кілька років тому він зізнавався, що йому заборонили просувати фільм "Живи і дай померти", щоб не "популяризувати чорношкірого злодія". "Це було дуже прикро, чуваче", — розповідав актор.

Яфет Котто був одружений тричі, у нього шестеро дітей. Один з них став поліцейським у Сан-Хосе, Каліфорнія.