Инсайдер рассказал, какие ограничения нужно было соблюдать матери Меган Маркл

Во время визита к дочери, Дория Рэгланд не могла покидать дом

Меган Маркл и ее жизнь при королевском дворе не сходят с первых страниц таблоидов после выхода интервью Опре Уинфри. Теперь поклонников и критиков герцогини Сассекской интересуют подробности ее жизни при дворе. И инсайдеры исправно снабжают публику подробностями. Об этом пишет Instyle.

Так, биограф герцогской четы и автор книги о них Finding Freedom, журналист Омид Скоби рассказал, каким ограничениям подвергалась мать Меган Маркл, Дория Рэгланд, когда прибыла с визитом к дочери в Великобританию в 2019 году, вскоре после появления на свет первенца Меган и Гарри.

[ + – ] Официальный снимок Меган Маркл, королевы и Дории Рэгланд с малышом Арчи/Фото: Royal family

По словам Скоби, тогда представители королевской семьи установили для Меган и ее матери жесткие правила, в соответствии с которыми они практически не могли покидать коттедж Фрогмор, где тогда проживали принц Гарри с семьей без лишней необходимости.

Якобы во дворце не хотели, чтобы Маркл лишний раз попадала в поле зрения репортеров, и были возмущены тем, что ее снимки в тот период слишком часто появлялись на страницах таблоидов. По этой причине герцогине и ее маме запретили выезжать в город Виндзор даже для того, чтобы выпить кофе.

"Ты здесь взаперти", — так, по словам инсайдера, якобы отреагировала мать Меган на всю эту ситуацию.

"Обед с друзьями мог бы поднять Меган настроение, но все общественные мероприятия отвергались членами королевской семьи и ее помощниками, которые говорили, что сейчас лучше "затаится". Они утверждали, что упоминания о ней и так слишком часто появляются в прессе", — написал Скоби.

Напомним, что в недавнем интервью Опре Уинфри герцоги Сассекские рассказали о расизме со стороны неких членов королевской семьи, но не уточнили кто это был, лишь заявив, что это была не королева Елизавета II и не ее муж принц Филипп.

К слову, Дория Рэгланд одобрила откровенность дочери в беседе с Опрой Уинфри. "Она с достоинством хранила молчание четыре года, наблюдая, как я за нее переживаю", — заявила Дория. Она также отметила, что очень рада, что теперь Меган "ставит на первое место свое психическое здоровье и благополучие".