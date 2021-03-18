В Британии выставили на продажу мини-копию французской Бастилии

Замок находится в Гринвиче и был спроектирован архитектором сэром Джоном Ванбру в 1718 году, после того, как отбыл срок в настоящей Бастилии

В Гринвиче, на юге-востоке от Лондона выставили на продажу небольшой замок, который представляет собой мини-копию знаменитой парижской тюрьмы Бастилия, разрушенной в 1791 году во время Великой французской революции. Об этом пишет Daily Mail.

Имение XVIII века было спроектировано и построено сэром Джоном Ванбру, известным архитектором и драматургом. Который знал об устройстве Бастилии из собственного опыта. В 1690 году его обвинили в шпионаже во время посещения порта Кале и заточили в тюрьму на два года.

[ + – ] Бастилия в Париже, послужившая вдохновением для архитектора

Впрочем, там он времени не терял и написал пьесу "Рецидив: или добродетель в опасности", имевшую большой успех. Также он проектировал резиденции Мальборо и Черчиллей, но мини-копию Бастилии построил для собственного удовольствия. К слову, замок Бленхейм, родовое гнездо герцогов Мальборо, его авторства, внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Небольшой замок с четырьмя спальнями продают за 2,75 миллионов фунтов стерлингов. На башне располагается терраса, с которой можно держать оборону, или же наслаждаться видом на обсерваторию Гринвича и близлежащий парк.

[ + – ] Все фото: Nest Seekers International

Также в замке Ванбру имеются тайные туннели, сад и остатки амфитеатра.

До недавнего времени замок использовался как школа Королевских ВВС для сыновей военнослужащих, погибших в Мировых войнах, но был отреставрирован и отремонтирован Фондом охраны Блэкхита.