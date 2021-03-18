У Британії виставили на продаж міні-копію французької Бастилії

Замок розташований у Грінвічі і був спроектований архітектором сером Джоном Ванбру в 1718 році, після того, як він відбув термін у цій Бастилії

У Грінвічі, на північному сході від Лондона виставили на продаж невеликий замок, який представляє собою міні-копію знаменитої паризької в'язниці Бастилія, зруйнованої в 1791 році під час Великої французької революції. Про це пише Daily Mail.

Маєток XVIII століття було спроектований і побудований сером Джоном Ванбру, відомим архітектором і драматургом. Який знав про будову Бастилії з власного досвіду. У 1690 році його звинуватили в шпигунстві під час відвідування порту Кале і заточили у в'язницю на два роки.

[ + – ] Бастилія в Парижі, яка послужила натхненням для архітектора

Втім, там він часу не втрачав і написав п'єсу "Рецидив: або чеснота в небезпеці", що мала великий успіх. Також він проектував резиденції Мальборо і Черчилля, але міні-копію Бастилії побудував для власного задоволення. До слова, замок Бленхейм, родове гніздо герцогів Мальборо, його авторства, внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Невеликий замок з чотирма спальнями продають за 2,75 мільйони фунтів стерлінгів. На башті є тераса, з якої можна тримати оборону, або ж насолоджуватися видом на обсерваторію Грінвіча і довколишній парк.

[ + – ] Усі фото: Nest Seekers International

Також у замку Ванбру є таємні тунелі, сад і залишки амфітеатру.

До недавнього часу замок використовувався як школа Королівських ВПС для синів військовослужбовців, загиблих у Світових війнах, але був відреставрований і відремонтований Фондом охорони Блекхіту.