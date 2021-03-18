Чарльз Спенсер показал замок, где росла принцесса Диана

И рассказал, что его сестра была "прекрасной девушкой"

Чарльз Спенсер, единственный брат покойной принцессы Дианы и дядя принцев Уильяма и Гарри, показал в соцсетях дом Олторп-хаус в Нортгемптоншире, где росла его сестра. Об этом пишет Daily Mail.

В частности, он продемонстрировал главную лестницу особняка, которую украшают портреты самых дорогих ему людей.

[ + – ] Потрет (справа) леди Дианы в Олторп-хаусе [ + – ] Чарльз Спенсер с потретом своей третьей жены

Портрет леди Ди занимает там почетное место. Рассказывая о картинах, Чарльз отметил, что его сестра была "прекрасной девушкой". Также Чарльз показал новый портрет своей третьей жены, Карен Гордон. Примечательно, но портрет, авторства аргентинского художника Фабиана Переса был написан по фотографии со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Именно в этом лиловом наряде леди Спенсер посетила свадебную церемонию.

Ранее Чарльз Спенсер показал портрет своей матери, Фрэнсис Шанд Кайдд, с которой их отец, 8-й граф Спенсер развелся, когда Диане было 8 лет.

[ + – ] Портрет матери Чарльза Спенсера и Дианы

Комментаторы отметили очевидное сходство матери и дочери.

Именно в Олторп-хаус прошло детство Дианы. Семья Спенсеров владеет поместьем с XVI века, когда в 1522 году его купил Джон Спенсер. Интерьеры дома украшены большой коллекцией картин (в том числе кисти Ван Дейка) и антиквариата, которая собрана семьей Спенсеров.

[ + – ] Олторп-хаус/Все фото: Instagram cspencer1508

Именно здесь, в 1997 году, на маленьком острове посреди озера была похоронена принцесса Уэльская. Напомним, она вместе с Доди аль-Файедом разбилась в автомобильной аварии в парижском тоннеле перед мостом Альма на набережной Сены.