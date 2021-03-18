Чарльз Спенсер показав замок, де росла принцеса Діана

І розповів, що його сестра була "чудовою дівчиною"

Чарльз Спенсер, єдиний брат покійної принцеси Діани і дядько принців Вільяма і Гаррі, показав у соцмережах будинок Олторп-хаус у Нортгемптонширі, де росла його сестра. Про це пише Daily Mail.

Зокрема, він продемонстрував головні сходи особняка, які прикрашають портрети найдорожчих йому людей.

[ + – ] Потрет (праворуч) леді Діани в Олторп-хаусі [ + – ] Чарльз Спенсер з портретом своєї третьої дружини

Портрет леді Ді займає там почесне місце. Розповідаючи про картини, Чарльз зазначив, що його сестра була "чудовою дівчиною". Також Чарльз показав новий портрет своєї третьої дружини, Карен Гордон. Примітно, але портрет, авторства аргентинського художника Фабіана Переса, був написаний за фотографією з весілля принца Гаррі і Меган Маркл.

Саме в цьому бузковому вбранні леді Спенсер відвідала весільну церемонію.

Раніше Чарльз Спенсер показав портрет своєї матері, Френсіс Шанд Кайдд, з якою їхній батько, 8-й граф Спенсер розлучився, коли Діані було 8 років.

[ + – ] Портрет матері Чарльза Спенсера і Діани

Коментатори помітили очевидну подібність матері і дочки.

Саме в Олторп-хаус пройшло дитинство Діани. Сім'я Спенсерів володіє маєтком з XVI століття, коли в 1522 році його купив Джон Спенсер. Інтер'єри будинку прикрашені великою колекцією картин (у тому числі пензля Ван Дейка) та антикваріату, зібраного родиною Спенсерів.

[ + – ] Олторп-хаус/Усі фото: Instagram cspencer1508

Саме тут, у 1997 році, на маленькому острові посеред озера була похована принцеса Уельська. Нагадаємо, що вона разом з Доді аль-Файєдом розбилася в автомобільній аварії в паризькому тунелі перед мостом Альма на набережній Сени.