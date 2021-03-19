От военнослужащей до феминистки: 10 самых красивых женщин-знаменитостей мира

Каждая из участниц списка, составленного изданием The Daily Mail, имеет выдающиеся достижения не только в профессии, но и в общественной жизни.

Британский ежедневник The Daily Mail представил свой рейтинг самых красивых женщин в мире среди знаменитостей. В него вошли актрисы, певицы, модели, имена которых чаще всего мелькали в СМИ, а их внешность и достижения у многих вызывают неподдельный интерес. Посмотрим и мы на 10-ку самых лучших.

10. Эмма Стоун

В свои 32 года британская актриса уже попала в список одной из самых высокооплачиваемых в мире, имея в арсенале "Оскар", премию BAFTA, "Золотой глобус" и три премии Гильдии киноактеров США. В 2017 году она заработала $26 млн.

К актерской деятельности Эмма стремилась с детства. Она дебютировала на сцене в 11 лет, и с тех пор ее карьера пошла в гору. Первую популярность ей принесла роль Джули в молодежной комедии "Супер-плохой". Затем были "Человек-паук", "Новый человек-паук" и, конечно же, "Ла Ла Ленд".

[ + – ] Эмма Стоун в 2017 году была признана самой высокооплачиваемой актрисой

9. Фахрие Эвджен

34-летняя актриса кино и телевидения, родившаяся и выросшая в Германии, на самом деле имеет турецкие корни. Она получила славу и признание за свои роли в таком количестве турецких фильмов, что трудно поверить, что Фахрие даже не думала об актерской карьере. Кроме того, она может похвастаться отличным образованием. Будущая актриса закончила Дюссельдорфский университет имени Генриха Гейне, получив степень по социологии.

В кино девушка попала чисто случайно. Еще будучи студенткой, она отправилась с мамой на отдых в Стамбул. Там красавица неожиданно получила роль в сериале "Никогда не забывай". После окончания съёмок Фахрие решила продолжить карьеру актрисы и взяла академический отпуск.

В начале 2015 года во время работы над фильмом "Любовь похожа на тебя" у нее начался роман с самым красивым турецким актером Бураком Озчивитом, з которым она познакомилась за два года до этого на съёмках телесериала "Королёк — птичка певчая". Пара обручилась 9 марта 2017 года в Германии, а 29 июня этого же года сыграла свадьбу в Стамбуле. 13 апреля 2019 года у них родился сын Каран.

[ + – ] Фахрие Эвджен Фото: Fahriye Evcen Özçivit/Instagram

8. Пиа Вюрцбах

31-летняя Пиа Анджела Алонсо Вюрцбах – филиппино-немецкая модель, актриса, победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная 2015". Девушка активно занимается благотворительностью, выступает за гендерное равенство, поддерживает контроль над рождаемостью и ЛГБТ-движение. В 2017 году Вюрцбах была назначена ЮНЭЙДС послом доброй воли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Несмотря на свою красоту и популярность, Пиа заявила, что не собирается выходить замуж и рожать детей. Однако это не мешает ей встречаться с мужчинами. В июне 2020 года Вюрцбах подтвердила свои отношения с шотландским предпринимателем Джереми Джонси. До этого она встречалась с филиппинско-швейцарским автогонщиком Марлоном Штёкингером.

[ + – ] Пиа Вюрцбах победила в конкурсе "Мисс Вселенная" в 2015 году Фото: Pia Wurtzbach/Instagram

7. Елизавета Боярская

35-летняя дочь "Д’Артаньяна всея Руси" Михаила Боярского и актрисы Ларисы Луппиан пошла по стопам родителей, народных артистов РФ, и выбрала искусство. При этом особенными актерскими данными в детстве девочка не блистала. Она окончила модельную школу, а после средней школы стала студенткой Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, которую закончила в 2007 году. Во время учебы Лиза получала президентскую стипендию.

Она играет в театре, снимается в кино и сериалах, озвучивает мультфильмы. Внешние данные и успешная карьера дали британскому изданию повод внести ее в список самых красивых знаменитостей мира.

[ + – ] Елизавета Боярская родилась в семье народных артистов РФ Фото: Елизавета Боярская/Instagram

6. Наоми Кэмпбелл

50-летняя британская супермодель, актриса, активистка и культурный новатор Наоми Кэмпбелл добилась всестороннего успеха. Профессиональная модель с 15-летнего возраста и одна из самых востребованных супермоделей 80-х и 90-х годов, она находила время в своем сумасшедшем графике и занималась множеством других проектов — записала студийный альбом, снялась в нескольких фильмах и сериале, много занимается благотворительностью.

Наоми стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий Vogue и Тime.

Весной 2020 года, на фоне пандемии COVID-19, Кэмпбелл начала снимать собственное шоу на YouTube под названием "Без фильтра с Наоми", куда она приглашает знаменитостей для бесед. Среди ее гостей были Деми Мур, Синди Кроуфорд, Марк Джейкобс и многие другие известные люди.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл продолжает сниматься даже в 50 лет

5.Эмма Уотсон

В 11 лет Эмма появилась на экране в роли Гермионы Грейнджер в саге о Гарри Поттере, и эта работа принесла девочке всемирную популярность. Когда 9-летней она пришла на пробы, сама Джоан Роулинг одобрила девочку, которая поразила всех своей уверенностью и артистичностью.

В 2009 году Эмма была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая актриса десятилетия. В 2014 году Уотсон назначили послом доброй воли ООН-женщины. Она запустила кампанию HeForShe, призывавшую мужчин выступить за равенство полов.

В наши дни 30-летняя знаменитость продолжает строить свою карьеру в качестве актрисы и модели.

[ + – ] Эмма Уотсон получила мировую известность благодаря саге о Гарри Поттере Фото: Emma Watson/Instagram

4. Блейк Лайвли

Будущая актриса родилась в Калифорнии в семье актеров, и это определенно сыграло роль в ее выборе карьеры. Она – удостоенная наград знаменитость, ставшая популярной после роли Серены ван дер Вудсен в сериале "Сплетница". На ее счету роли в картинах "Век Адалин", "Отмель" и "Простая услуга", тепло встреченные зрителями и критиками.

33-летняя Лайвли вне съемочной площадки счастливая жена и мать. Ее супруг – голливудский актер Райан Рейнольдс. Пара воспитывает трех дочерей, самой младшей из которых нет еще и двух лет.

[ + – ] Блейк Лайвли Фото: beautifulmag-lifestyle.com

3. Адриана Лима

Начав модельную карьеру в 13 лет, Лима стала одной из легенд модной индустрии. Она – самая популярная модель Victoria’s Secret и самый знаменитый ангел, который посвятил бренду 19 лет. Своей красотой девушка обязана происхождению: она имеет в основном португальские корни, но в ее роду есть швейцарцы, коренные бразильцы, японцы и жители Вест-Индии.

Согласно рейтингу журнала Forbes 2014 года, она оказалась второй, после Жизель Бюндхен, в списке самых высокооплачиваемых моделей мира. Сейчас 39-летняя Лима активно занимается благотворительностью, помогая детским домам.

[ + – ] Адриана Лима 19 лет посвятила сотрудничеству с Victoria’s Secret Фото: Adriana Lima/Instagram

2. Галь Гадот

35-летняя израильская актриса и модель наиболее известна по ролям в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Лига справедливости", "Чудо-женщина", "Шпионы по соседству", а также серии фильмов "Форсаж".

В 18 лет она победила в конкурсе "Мисс Израиль 2004", после чего представляла страну на конкурсе "Мисс Вселенная", но не попала в 15-ку финалисток. Тем не менее, после конкурса Галь получила многочисленные предложения съёмок в фильмах и рекламе в Израиле и за рубежом.

За ее плечами – два года службы в Армии обороны Израиля в качестве фитнес-инструктора. В 2007 году она участвовала в фотосессии для журнала Maxim, организованной для израильских моделей, прошедших срочную службу в израильской армии. Фото с ней опубликовало на первой странице издание New York Post.

Издание Times внесло ее имя в список "100 самых влиятельных людей в мире".

[ + – ] Галь Гадот отслужила два года в израильской армии Фото: vanityfair.com

1. Алисия Викандер

32-летняя шведская актриса, танцовщица и продюсер Алисия Аманда Викандер – обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана и Премии Гильдии киноактёров США за роль художницы Герды Вегенер в биографической драме "Девушка из Дании". Она также известна благодаря ролям в картинах "Воспоминания о будущем", "Агенты А.Н.К.Л.", "Из машины", "Джейсон Борн" и "Расхитительница гробниц: Лара Крофт".

Великолепная внешность и безупречный стиль делают ее иконой стиля для молодых женщин по всему миру, а она, в свою очередь, публично отстаивает их права. Алисия считает себя феминисткой и публично осуждает сексуальные проступки, надругательства и гендерное неравенство в современном обществе. В 2017 году она стала одной из 584 женщин, анонимно обратившихся к шведской кино- и театральной индустрии с просьбой обратить внимание на культуру сексуальных проступков.

[ + – ] Алисия Викандер активно защищает права женщин

Кроме перечисленных выше женщин, в списке самых красивых оказались Анджелина Джоли, Джессика Альба, Мила Кунис и многие другие.