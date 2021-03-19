Від військовослужбовця до феміністки: 10 найкрасивіших жінок-знаменитостей світу

Кожна з учасниць списку, складеного виданням The Daily Mail, має видатні досягнення не тільки у професії, а й у суспільному житті.

Британський щоденник The Daily Mail представив свій рейтинг найкрасивіших жінок у світі серед знаменитостей. До нього увійшли актриси, співачки, моделі, імена яких найчастіше з'являлися у ЗМІ, а їх зовнішність і досягнення у багатьох викликають непідробний інтерес. Подивимося і ми на 10-ку найкращих.

10. Емма Стоун

У свої 32 роки британська актриса вже потрапила до списку однієї з найбільш високооплачуваних у світі, маючи в арсеналі "Оскар", премію BAFTA, "Золотий глобус" і три премії Гільдії кіноакторів США. У 2017 році вона заробила $26 млн.

До акторської діяльності Емма прагнула з дитинства. Вона дебютувала на сцені в 11 років, і відтоді її кар'єра пішла вгору. Першу популярність їй принесла роль Джулі в молодіжній комедії "Супер-поганий". Потім були "Людина-павук", "Нова людина-павук" і, звичайно ж, "Ла Ла Ленд".

[ + – ] Емма Стоун у 2017 році була визнана найбільш високооплачуваною актрисою

9. Фахріє Евджен

34-річна актриса кіно і телебачення, яка народилася і виросла в Німеччині, насправді має турецьке коріння. Вона отримала славу і визнання за свої ролі у такій кількості турецьких фільмів, що важко повірити, що Фахріє навіть не думала про акторську кар'єру. Крім того, вона може похвалитися чудовою освітою. Майбутня актриса закінчила Дюссельдорфський університет, отримавши ступінь із соціології.

У кіно дівчина потрапила випадково. Ще студенткою вона вирушила з мамою на відпочинок до Стамбулу. Там красуня несподівано отримала роль в серіалі "Ніколи не забувай". Після закінчення зйомок Фахріє вирішила продовжити кар'єру актриси і взяла академічну відпустку.

На початку 2015 року під час роботи над фільмом "Любов схожа на тебе" у неї почався роман з найкрасивішим турецьким актором Бурак Озчівітом, з яким вона познайомилася за два роки до цього на зйомках телесеріалу "Корольок — пташка співоча". Пара побралася 9 березня 2017 року у Німеччині, а 29 червня цього ж року зіграла весілля у Стамбулі. 13 квітня 2019 року в них народився син Каран.

[ + – ] Фахріє Евджен Фото: Fahriye Evcen Özçivit/Instagram

8. Піа Вюрцбах

31-річна Піа Анджела Алонсо Вюрцбах — філіппіно-німецька модель, актриса, переможниця конкурсу краси "Міс Всесвіт 2015». Дівчина активно займається благодійністю, виступає за гендерну рівність, підтримує контроль над народжуваністю і ЛГБТ-рух. У 2017 році Вюрцбах була призначена ЮНЕЙДС послом доброї волі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Незважаючи на свою красу і популярність, Піа заявила, що не збирається виходити заміж і народжувати дітей. Однак це не заважає їй зустрічатися з чоловіками. У червні 2020 року Вюрцбах підтвердила свої стосунки з шотландським підприємцем Джеремі Джонсі. До цього вона зустрічалася з філіппінсько-швейцарським автогонщиком Марлоном Штёкінгером.

[ + – ] Піа Вюрцбах перемогла в конкурсі "Міс Всесвіт" у 2015 році Фото: Pia Wurtzbach/Instagram

7. Єлизавета Боярська

35-річна дочка "Д'Артаньяна всієї Русі" Михайла Боярського і актриси Лариси Луппіан пішла стопами батьків, народних артистів РФ, і вибрала мистецтво. При цьому особливими акторськими даними в дитинстві дівчинка не блищала. Вона закінчила модельну школу, а після середньої школи стала студенткою Санкт-Петербурзької державної академії театрального мистецтва, яку закінчила у 2007 році. Під час навчання Ліза отримувала президентську стипендію.

Вона грає в театрі, знімається в кіно і серіалах, озвучує мультфільми. Зовнішні дані і успішна кар'єра дали британському виданню привід внести її до списку найкрасивіших знаменитостей світу.

[ + – ] Єлизавета Боярська народилася в сім'ї народних артистів РФ Фото: Елизавета Боярская/Instagram

6. Наомі Кемпбелл

50-річна британська супермодель, актриса, активістка і культурний новатор Наомі Кемпбелл домоглася всебічного успіху. Професійна модель з 15-річного віку і одна з найбільш затребуваних супермоделей 80-х і 90-х років, вона знаходила час у своєму божевільному графіку і займалася безліччю інших проектів — записала студійний альбом, знялася в декількох фільмах і серіалі, багато займається благодійністю.

Наомі стала першою темношкірою дівчиною, яка з'явилася на обкладинках французького і англійського видань Vogue і Тime.

Навесні 2020 року, на тлі пандемії COVID-19, Кемпбелл почала знімати власне шоу на YouTube під назвою "Без фільтра з Наомі", куди вона запрошує знаменитостей для бесід. Серед її гостей були Демі Мур, Сінді Кроуфорд, Марк Джейкобс і багато інших відомих людей.

[ + – ] Наомі Кемпбелл продовжує зніматися навіть в 50 років

5. Емма Уотсон

В 11 років Емма з'явилася на екрані в ролі Герміони Грейнджер у сазі про Гаррі Поттера, і ця робота принесла дівчинці всесвітню популярність. Коли 9-річною вона прийшла на проби, сама Джоан Роулінг схвалила дівчинку, яка вразила всіх своєю впевненістю і артистичністю.

У 2009 році Емма була занесена в Книгу рекордів Гіннесса як найбільш високооплачувана актриса десятиліття. У 2014 році Уотсон призначили послом доброї волі ООН-жінки. Вона запустила кампанію HeForShe, яка закликала чоловіків виступити за рівність статей.

Зараз 30-річна знаменитість продовжує будувати свою кар'єру актриси і моделі.

[ + – ] Емма Уотсон отримала світову популярність завдяки сазі про Гаррі Поттера Фото: Emma Watson/Instagram

4. Блейк Лайвлі

Майбутня актриса народилася в Каліфорнії в сім'ї акторів, і це виразно зіграло роль в її виборі кар'єри. Вона — удостоєна нагород знаменитість, яка стала популярною після ролі Серени ван дер Вудсен в серіалі "Пліткарка". На її рахунку ролі в картинах "Століття Адалін", "Мілина" і "Проста послуга", які тепло зустріли глядачі та критики.

33-річна Лайвлі поза знімальним майданчиком щаслива дружина і мати. Її чоловік — голлівудський актор Райан Рейнольдс. Пара виховує трьох дочок, наймолодшій з яких немає ще й двох років.

[ + – ] Блейк Лайвлі Фото: beautifulmag-lifestyle.com

3. Адріана Ліма

Почавши модельну кар'єру в 13 років, Ліма стала однією з легенд модної індустрії. Вона — найпопулярніша модель Victoria's Secret і найвідоміший ангел, який присвятив бренду 19 років. Своєю красою дівчина зобов'язана походженням: вона має переважно португальське коріння, але в її роду є швейцарці, корінні бразильці, японці і жителі Вест-Індії.

Згідно з рейтингом журналу Forbes 2014 року, вона стала другою, після Жизель Бюндхен, у списку найбільш високооплачуваних моделей світу. Зараз 39-річна Ліма активно займається благодійністю, допомагаючи дитячим будинкам.

[ + – ] Адріана Ліма 19 років присвятила співпраці з Victoria's Secret Фото: Adriana Lima/Instagram

2. Галь Гадот

35-річна ізраїльська актриса і модель найбільш відома за ролями у фільмах "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості", "Ліга справедливості", "Чудо-жінка", "Шпигуни по сусідству", а також серії фільмів "Форсаж".

У 18 років вона перемогла в конкурсі "Міс Ізраїль 2004", після чого представляла країну на конкурсі "Міс Всесвіт", але не потрапила в 15-ку фіналісток. Проте, після конкурсу Галь отримала численні пропозиції зйомок у фільмах і рекламі в Ізраїлі та за кордоном.

За її плечима — два роки служби в Армії оборони Ізраїлю як фітнес-інструктора. У 2007 році вона брала участь у фотосесії для журналу Maxim, організованої для ізраїльських моделей, які пройшли строкову службу в ізраїльській армії. Фото з нею опублікувало на першій сторінці видання New York Post.

Видання Times внесло її ім'я в список "100 найвпливовіших людей у світі".

[ + – ] Галь Гадот відслужила два роки в ізраїльській армії Фото: vanityfair.com

1. Алісія Вікандер

32-річна шведська актриса, танцівниця і продюсер Алісія Аманда Вікандер — володарка премії "Оскар" за кращу жіночу роль другого плану і Премії Гільдії кіноакторів США за роль художниці Герди Вегенер в біографічній драмі "Дівчина з Данії". Вона також відома завдяки ролям у картинах "Спогади про майбутнє", "Агенти А.Н.К.Л.", "З машини", "Джейсон Борн" і "Розкрадачка гробниць: Лара Крофт".

Чудова зовнішність і бездоганний стиль роблять її іконою стилю для молодих жінок по всьому світу, а вона, зі свого боку, публічно відстоює їх права. Алісія вважає себе феміністкою і публічно засуджує сексуальні проступки, наруги та гендерну нерівність в сучасному суспільстві. У 2017 році вона стала однією з 584 жінок, які анонімно звернулися до шведської кіно- і театральної індустрії з проханням звернути увагу на культуру сексуальних проступків.

[ + – ] Алісія Вікандер активно захищає права жінок

Крім перерахованих вище жінок, у списку найкрасивіших виявилися Анджеліна Джолі, Джесіка Альба, Міла Куніс і багато інших.