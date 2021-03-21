Оверсайз и "кошачьи глаза". Топ-7 трендов очков 2021

Несмотря на очередной локдаун и долго не наступающую теплую погоду, приход весны неизбежен. И сейчас самое время выбрать новые модные солнцезащитные очки, которые будут радовать и украшать вас в течение всего 2021 года.

Независимо от ваших предпочтений в отношении формы и стиля очков, в наступившем сезоне вам непременно стоит обратить внимание на оттенки вашего аксессуара. Коллекции солнцезащитных очков весна-лето 2021 в буквальном смысле изобилуют новыми моделями. Мы наблюдаем обновленные варианты привычных оправ, оверсайз, квадратную оправу, а также россыпь камней и стразов на оправах.

Очки авиаторы

[ + – ] Очки авиаторы - беспроигрышная классика

В наступившем сезоне дизайнеры решили дополнить культовую классику россыпью стразов и камней, не забывая при этом украсить дужки аксессуара эффектным декором. Авиаторы по-прежнему можно сочетать с любым образом, но теперь к ассортименту луков можно смело добавить романтический. Впрочем, и привычную классику никто не отменял. Вы свободны просто достать свои любимые очки и проводить в них солнечные весенние и летние дни.

Очки "кошачьи глаза"

[ + – ] Очки "Кошачьи глаза" - один из самых кокетливых трендов весны 2021

Очки слегка вытянутой овальной формы уже несколько десятилетий не выходят из моды. Пик популярности этой модели пришелся на 1960-е годы. Именно поэтому стилисты Одри Хепберн добавляли в образы ее героинь этот кокетливый аксессуар. Такие очки мы видим на Одри в фильмах "Как украсть миллион" и "Жара в Париже".

Впрочем, и сегодня эта модель не утратила своей привлекательности у модниц. Весной 2021 мы видим модель "кошачьи глаза" в топе самых стильных аксессуаров сезона. И есть все основания полагать, что мода на аксессуар продержится еще несколько сезонов.

Узкие очки 2021

[ + – ] Узкие очки - отсылка к модной эпохе 1980-х

Создатели модных очков делают отсылки к эпохе 1980-х, когда одним из главных трендсеттеров была певица и актриса Грейс Джонс. Она и многие ее современницы были без ума от этой формы очков, и сегодня узкая оправа возвращается в топ трендовых предпочтений. Впрочем, очки — не единственный модный код, свойственный эпохе плащей из латекса и утрированных силуэтов. Дизайнеры уже несколько сезонов подряд включают единицы одежды из 80-х в свои коллекции, а иногда посвящают этому стилю целые капсулы.

В сезоне 2021 узкие очки обильно декорированы стразами или отличаются оправой ультра-ярких цветов.

Очки оверсайз

[ + – ] Очки оверсайз остаются в топе трендов уже не первій сезон

Это модное решение редко выходило из моды за всю историю с момента создания очков оверсайз. Главным их популяризатором стала, опять-таки, Одри Хепберн: такую модель мы видим на героине Трумэна Капоте в картине "Завтрак у Тиффани". Сегодня кутюрье рекомендуют носить эту модель очков буквально с любым образом — от спорта до классики. Кроме того, мы видим большое разнообразие цветовых решений для модели оверсайз. Так что если вы думаете, приобрести только одну пару очков на сезон весна 2021, остановите выбор на этой модели или, конечно же, на авиаторах.

Очки полумесяц

[ + – ] Очки в форме полумесяца - дань моде на футуристический стиль

В тренде сумки-хобо, которые напоминают формой полумесяц. А дизайнеры решили создать очки, которые бы максимально созвучно перекликались с моделью трендовой сумки. Так очки в форме полумесяца и оказались в топе самых модных решений на весну и лето 2021 года. Они отлично сочетаются с образами в футуристическом стиле. Но стоит помнить, что это аксессуар самодостаточный и максимально акцентирует на себе внимание.

Прямоугольные очки в эффектной оправе

[ + – ] Прямоугольные очки в сезон 2021 можно носить не только в светлой оправе. Допускаются и ультра-яркие решения

Прямоугольные очки – форма-фаворит для оправы очков у многих селебрити и звезд стритстайла. Такие очки охотно сочетают с любыми стильными образами Ирина Шейк, Белла Хадид и Кендалл Дженнер. А в наступившем году в топе трендов оказались не только лаконичные решения с оправой пастельных цветов, но и более смелые очки в массивной цветной оправе.