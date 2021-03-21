Оверсайз і "котячі очі". Топ-7 трендів окулярів 2021

Незважаючи на черговий локдаун і теплу погоду, що довго не настає — весна неминуча. І зараз саме час обрати нові модні сонцезахисні окуляри, які радуватимуть і прикрашатимуть вас протягом усього 2021 року.

Незалежно від ваших уподобань щодо форми і стилю окулярів, у новому сезоні вам неодмінно варто звернути увагу на відтінки вашого аксесуару. Колекції сонцезахисних окулярів весна-літо 2021 у прямому сенсі рясніють новими моделями. Ми спостерігаємо оновлені варіанти звичних оправ, оверсайз, квадратну оправу, а також розсип камінців і стразів на оправах.

Окуляри авіатори

[ + – ] Окуляри авіатори — безпрограшна класика

У новому сезоні дизайнери вирішили доповнити культову класику розсипом стразів і каміння, не забуваючи при цьому прикрасити дужки аксесуара ефектним декором. Авіатори і раніше можна було поєднувати з будь-яким образом, але тепер до асортименту луків можна сміливо додати романтичний. Втім, і звичну класику ніхто не відміняв. Ви вільні просто дістати свої улюблені окуляри і проводити в них сонячні весняні та літні дні.

Окуляри "котячі очі"

[ + – ] Окуляри "Котячі очі" — один з найбільш кокетливих трендів весни 2021

Окуляри злегка витягнутої овальної форми вже кілька десятиліть не виходять з моди. Пік популярності цієї моделі припав на 1960-і роки. Саме тому стилісти Одрі Хепберн додавали в образи її героїнь цей кокетливий аксесуар. Такі окуляри ми бачимо на Одрі у фільмах "Як вкрасти мільйон" і "Париж, коли там спека".

Втім, і сьогодні ця модель не втратила своєї привабливості у модниць. Навесні 2021 ми бачимо модель "котячі очі" у топі найбільш стильних аксесуарів сезону. І є всі підстави вважати, що мода на аксесуар протримається ще кілька сезонів.

Вузькі окуляри 2021

[ + – ] Вузькі окуляри відсилають до модної епохи 1980-х

Творці модних окулярів відсилають нас до епохи 1980-х, коли одним з головних трендсеттерів була співачка і актриса Грейс Джонс. Вона і багато її сучасниць були у захваті від цієї форми окулярів, і сьогодні вузька оправа повертається в топ трендових переваг. Втім, окуляри — не єдиний модний код, властивий епосі плащів з латексу і перебільшених силуетів. Дизайнери вже кілька сезонів поспіль включають одиниці одягу з 80-х в свої колекції, а іноді присвячують цьому стилю цілі капсули.

У сезоні 2021 вузькі окуляри рясно декоровані стразами або відрізняються оправою ультра-яскравих кольорів.

Окуляри оверсайз

[ + – ] Окуляри оверсайз залишаються в топі трендів вже не первій сезон

Це модне рішення рідко виходило з моди за всю історію з моменту створення оправ оверсайз. Головним їхнім популяризатором стала, знову-таки, Одрі Хепберн: таку модель ми бачимо на героїні Трумена Капоте у стрічці "Сніданок у Тіффані". Сьогодні кутюрʼє рекомендують носити цю модель окулярів буквально з будь-яким луком — від спорту до класики. Крім того, ми бачимо велику різноманітність колористичних рішень для моделі оверсайз. Тож, якщо ви збираєтесь придбати тільки одну пару окулярів на сезон весна 2021, зупиніть вибір на цій моделі або, звичайно ж, на авіаторах.

Окуляри півмісяць

[ + – ] Окуляри у формі півмісяця — данина моді на футуристичний стиль

В тренді сумки-хобо, які нагадують за формою півмісяць. А дизайнери вирішили створити окуляри, які б максимально співзвучно перегукувалися з моделлю трендової сумки. Так окуляри у формі півмісяця і опинилися в топі наймодніших рішень на весну і літо 2021 року. Вони відмінно поєднуються з образами у футуристичному стилі. Але варто памʼятати, що це аксесуар самодостатній і максимально акцентує на собі увагу.

Прямокутні окуляри в ефектній оправі

[ + – ] Прямокутні окуляри в сезон 2021 можна носити не тільки у світлій оправі. Припустимі і ультра-яскраві рішення

Прямокутні окуляри — форма-фаворит для оправи окулярів у багатьох селебріті і зірок стрітстайлу. Такі окуляри охоче поєднують з будь-якими стильними образами Ірина Шейк, Белла Хадід і Кендалл Дженнер. А цього року у топі трендів виявилися не лише лаконічні рішення з оправою пастельних кольорів, а й сміливіші окуляри в масивній кольоровий оправі.