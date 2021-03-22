Вторая жена Брюса Уиллиса поздравила его с 12 годовщиной брака (фото)

Поклонники актера называли Эмму Хеминг молодой копией Деми Мур и не верили в серьезность ее чувств к старшему на 23 года мужчине.

42-летняя актриса, модель и бизнесвумен Эмма Хеминг, супруга 66-летнего голливудского "крепкого орешка" Брюса Уиллиса, трогательно поздравила его с 12-ой годовщиной брака, опубликовав фотографию в соцсети Instagram.

На снимке она стоит в обнимку с мужем, словно пытаясь что-то шепнуть ему на ухо, а он улыбается. В подписи к фотографии она отметила, что брак с актером не всегда был безоблачным, однако это не повлияло на ее чувства.

"Я действительно люблю этого парня до Луны и обратно! Хотя бывали времена, когда мне хотелось бы взять его на Луну, высадить и вернуться в одиночку! Вот как выглядят 12 лет брака, верно? У нас была изрядная доля взлетов и разочарований. Но он мой человек. Нет никого, с кем я хотела бы пройти через эту безумную вещь под названием брак, чем с ним. Он моя семья, он дал мне семью (и даже больше), о которой я мечтала, и я люблю его до глубины души. С 12-летием, мой сладкий!", – говорится в подписи.

В СМИ рассказывали о том, что Эмма с детства была пылкой фанаткой актера, его постеры украшали ее комнату. Их первое знакомство, по одной из версий, состоялось во время кастинга для съемок в картине "Идеальный незнакомец". Девушка якобы отправилась туда, чтобы воочию увидеть кумира, однако попала в картину.

По другой версии, актер и модель столкнулись на выходе из спортзала, и Уиллис сразу же обратил на нее внимание. Однако на тот момент у Эммы был молодой человек. Когда пара рассталась, Брюс решил воспользоваться моментом и покорил сердце красотки.

Ей не только удалось приручить знаменитость, но и подружиться с его бывшей женой Деми Мур, а также детьми мужа от брака с ней. Сейчас они часто проводят совместные отпуска и даже все вместе были на карантине.

[ + – ] Деми Мур по-прежнему остается близким другом для семьи бывшего мужа

В свое время над Эмми насмехались, говоря, что она выиграла конкурс молодых двойников Деми Мур, поскольку та очень похожа на актрису, однако существенно моложе. Несмотря на все нападки троллей, за 12 лет брака Эмма и Брюс показали всем, что их чувства серьезные и надолго. У пары подрастают две дочери – 8-летняя Мейбел и 6-летняя Эвелин.

Напомним, Брюс Уиллис вернулся к роли Джона Макклейна для рекламы аккумуляторов. Соответствующим видео в соцсети поделилась его дочь Румер.